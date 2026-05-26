Truku i Anne Hathaway për efekt liftingu pa ndërhyrje: Fytyra duket më e freskët për pak sekonda
Aktorja tha për ELLE se pamja më e tendosur nuk lidhej me operacion plastik, por me dy gërsheta të fshehura pranë tëmthave
Anne Hathaway ka reaguar ndaj zërave për ndërhyrje estetike, pasi paraqitja e saj në Oscars 2026 nxiti shumë komente për pamjen e tendosur dhe më rinore të fytyrës. Në një intervistë për ELLE, aktorja 43-vjeçare sqaroi se efekti nuk ishte rezultat i liftingut kirurgjik, por i një truku të thjeshtë flokësh, të realizuar nga stilisti i saj Orlando Pita.
Truku konsiston në dy gërsheta të vogla, të fshehura pranë tëmthave, të cilat tërhiqen dhe fiksohen pas kokës. Kjo krijon përshtypjen se pjesa e sipërme e fytyrës është më e ngritur, ndërsa sytë duken më të hapur dhe më të freskët. Vogue e ka përshkruar këtë si një truk flokësh që jep pamje më të zgjuar dhe më të “ngritur”, pa përdorur shirita për fytyrë apo ndërhyrje estetike.
Hathaway tha se zakonisht nuk dëshiron të komentojë spekulimet për pamjen e saj, por këtë herë ndjeu nevojën të sqaronte të vërtetën, pasi biseda ishte bërë shumë e zhurmshme. “Nuk kam marrë një vendim të madh mjekësor. Janë vetëm dy gërsheta”, tha ajo për ELLE.
Megjithatë, pamja e saj rinore nuk mund t’i atribuohet vetëm një frizure. Prej vitesh, Hathaway njihet për kujdesin e rregullt ndaj lëkurës, përdorimin e mbrojtjes nga dielli dhe një stil jetese të kujdesshëm. Truku me flokët thjesht e thekson efektin e freskisë dhe të fytyrës më të ngritur.
Pra, nuk bëhet fjalë për “përtëritje për 5 vjet”, por për një zgjidhje të shpejtë stilimi që mund ta bëjë fytyrën të duket më e freskët në fotografi dhe paraqitje publike. /Telegrafi/