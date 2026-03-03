Zonja e Parë, Melania Trump, kryesoi një takim të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara - mbi fëmijët dhe arsimin në konflikt - në Nju Jork të hënën, ndërsa SHBA-të vazhdojnë veprimin e tyre ushtarak në Iran.

Fjalët e saj u përqendruan rreth rolit të arsimit për fëmijët në "avancimin e tolerancës dhe paqes botërore".

Sipas mediave të huaja, përcjell Telegrafi, kjo është hera e parë që bashkëshorti/ja i një udhëheqësi botëror ka kryesuar takimin, gjë që Trump e bëri në emër të SHBA-së, ndërsa ajo mori presidencën e radhës të këshillit të OKB-së këtë muaj.

Zonja e parë gjithashtu shprehu ngushëllimet e saj familjeve të anëtarëve të shërbimit amerikan që janë vrarë, megjithëse nuk përmendi në mënyrë të qartë ndonjë veprim të veçantë ushtarak.

"Trimëria dhe përkushtimi i tyre do të kujtohen gjithmonë", tha ajo.

"U shpreh urimet e mia të sinqerta për një shërim të shpejtë dhe të qetë të gjithë atyre që janë plagosur. Ju jeni në mendimet dhe lutjet e mia gjatë këtyre kohërave sfiduese".

Trump, e cila avokon për fëmijët në rolin e saj zyrtar, tha gjithashtu: "SHBA-të qëndrojnë me të gjithë fëmijët në të gjithë botën. Shpresoj që së shpejti paqja të jetë e juaja".

Plani që ajo të kryesojë takimin u njoftua në fund të muajit të kaluar.

Nënsekretarja e Përgjithshme e OKB-së, Rosemary DiCarlo, tha gjatë takimit se "kur shpërthejnë konflikte, fëmijët janë ndër ata që preken më rëndë". /Telegrafi/

AmerikaNga BotaBotë