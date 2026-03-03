Melania Trump kryeson takimin e Këshillit të Sigurimit të OKB-së mbi fëmijët në konflikt
Zonja e Parë, Melania Trump, kryesoi një takim të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara - mbi fëmijët dhe arsimin në konflikt - në Nju Jork të hënën, ndërsa SHBA-të vazhdojnë veprimin e tyre ushtarak në Iran.
Fjalët e saj u përqendruan rreth rolit të arsimit për fëmijët në "avancimin e tolerancës dhe paqes botërore".
Sipas mediave të huaja, përcjell Telegrafi, kjo është hera e parë që bashkëshorti/ja i një udhëheqësi botëror ka kryesuar takimin, gjë që Trump e bëri në emër të SHBA-së, ndërsa ajo mori presidencën e radhës të këshillit të OKB-së këtë muaj.
Zonja e parë gjithashtu shprehu ngushëllimet e saj familjeve të anëtarëve të shërbimit amerikan që janë vrarë, megjithëse nuk përmendi në mënyrë të qartë ndonjë veprim të veçantë ushtarak.
Melania Trump honored the memory of fallen American soldiers in the conflict with Iran while presiding over a United Nations Security Council meeting.
She became the first First Lady in history to chair a Security Council session.
Melania expressed condolences to the families… pic.twitter.com/w84LEgqSnM
— NEXTA (@nexta_tv) March 2, 2026
"Trimëria dhe përkushtimi i tyre do të kujtohen gjithmonë", tha ajo.
"U shpreh urimet e mia të sinqerta për një shërim të shpejtë dhe të qetë të gjithë atyre që janë plagosur. Ju jeni në mendimet dhe lutjet e mia gjatë këtyre kohërave sfiduese".
Trump, e cila avokon për fëmijët në rolin e saj zyrtar, tha gjithashtu: "SHBA-të qëndrojnë me të gjithë fëmijët në të gjithë botën. Shpresoj që së shpejti paqja të jetë e juaja".
Plani që ajo të kryesojë takimin u njoftua në fund të muajit të kaluar.
Nënsekretarja e Përgjithshme e OKB-së, Rosemary DiCarlo, tha gjatë takimit se "kur shpërthejnë konflikte, fëmijët janë ndër ata që preken më rëndë". /Telegrafi/