Mehmeti: Një industri mediale e fuqishme dhe e qëndrueshme financiarisht rrit nivelin e demokracisë
Në episodin e tetë të “Përballje Podcast”, ish-kryetari i Komisionit të Pavarur të Mediave, Jeton Mehmeti, ka folur për madhësinë reale të tregut të reklamave në Kosovë dhe ndikimin e tij në stabilitetin financiar të mediave.
Sipas Mehmetit, i cili është edhe njohës i fushës së mediave, tregu i reklamave në Kosovë sillet rreth 15 milionë euro në vit shumë që duhet të ndahet mes një numri të madh mediash.
“Se si operojnë në një treg që supozohet të ketë rreth pesëmbëdhjetë milionë euro reklama në vit, është pak e vështirë të kenë qëndrueshmëri financiare të gjitha këto.”
Mehmeti përmendi se në Kosovë operojnë dhjetëra televizione, mbi njëqind televizione përmes operatorëve kabllorë, dhjetëra radio dhe operatorë të shpërndarjes, çka e bën konkurrencën shumë të madhe për një treg relativisht të vogël reklamash.
Sipas tij, më të prekura nga kjo situatë janë sidomos mediat lokale, të cilat varen pothuajse tërësisht nga reklamat komunale ose nga bizneset lokale.
“Mediat lokale, sidomos radio dhe televizionet lokale, kanë një buxhet tepër modest.”
Ai paralajmëroi se varësia nga kontratat me komuna për përcjelljen e aktiviteteve zyrtare mund të ndikojë në pavarësinë editoriale të këtyre mediave.
Mehmeti theksoi se një industri mediale e dobët financiarisht e ka të vështirë të përmbushë rolin e saj në demokraci.
“Një industri mediale e fuqishme dhe e qëndrueshme financiarisht është një industri që ndihmon në nivelin e demokracisë në vendin tonë", ka deklaruar ai.
Sipas tij, përballë një tregu të kufizuar reklamash dhe konkurrencës në rritje, nevojiten politika publike dhe mekanizma mbështetës që do të ndihmonin në ruajtjen e pluralizmit dhe pavarësisë së mediave në Kosovë. /Telegrafi/.