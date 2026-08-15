Liverpooli ka marrë një sinjal të rëndësishëm për transferimin e mundshëm të Bradley Barcolas, pasi trajneri i Paris Saint-Germainit, Luis Enrique, ka lënë të hapur mundësinë që sulmuesi francez të largohet nga klubi gjatë kësaj vere.

Barcola, 23-vjeçar, është prej kohësh në radarët e Liverpoolit, me “Të Kuqtë” që raportohet se e konsiderojnë atë një prej objektivave kryesorë për përforcimin e repartit ofensiv.

E ardhmja e francezit është bërë edhe më e pasigurt pas vendimit të Enrique për ta lënë atë në bankën rezervë në fitoren 2-1 të PSG-së ndaj Aston Villës në Superkupën e UEFA-s.

Pas ndeshjes, trajneri spanjoll foli për situatën dhe dha një deklaratë që ka nxitur menjëherë spekulimet për të ardhmen e Barcolas.

“Kur një lojtar nuk ka buzëqeshje kur vjen këtu, është më mirë të kërkohet një zgjidhje tjetër”, deklaroi Enrique.

Barcola u shfaq i zhgënjyer pavarësisht fitores së PSG-së, duke shtuar edhe më shumë pikëpyetjet rreth pozitës së tij në skuadër.

Liverpooli është duke e monitoruar nga afër situatën dhe raportohet se tashmë ka bërë një ofertë fillestare për të testuar qëndrimin e klubit francez./Telegrafi/

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