Liverpooli ka kaluar në epërsi ndaj Man Cityt, në kuadër të xhiros së 25-të në Ligën Premier.

Ishte Dominik Szoboszlai që shënoi një eurogol nga distanca për ta zhbllokuar epërsinë pas 74 minutave lojë.

Me një goditje të fuqishme nga gjuajtja e lirë, hungarezi e la Donnarumman të shtangur, me këtë të fundit që as nuk arriti të reagonte (74’).

Për më shumë shikojeni golin:

Ndërkohë, mbetet të shihet nëse Liverpooli do të arrijë t’i arkëtojë pikët e plota në “Anfield”./Telegrafi

Premier League Liverpool Ekipet Futboll Ndërkombëtare Sport
