Mbi 30 metra distancë, Dominik Szoboszlai shënon eurogol ndaj Man Cityt
Liverpooli ka kaluar në epërsi ndaj Man Cityt, në kuadër të xhiros së 25-të në Ligën Premier.
Ishte Dominik Szoboszlai që shënoi një eurogol nga distanca për ta zhbllokuar epërsinë pas 74 minutave lojë.
Me një goditje të fuqishme nga gjuajtja e lirë, hungarezi e la Donnarumman të shtangur, me këtë të fundit që as nuk arriti të reagonte (74’).
Për më shumë shikojeni golin:
ELE É DEMAIS!!!! ELE É FANTÁSTICO!!!! ELE É MÁGICO!!! ELE É MARAVILHOSO!!!!
SZOBOSZLAI DE FALTA ABRE O PLACAR PARA O LIVERPOOL!!!!
1-0
pic.twitter.com/VfZzkcAHpk
— Central Liverpool Brasil (@central_lfc_br) February 8, 2026
Ndërkohë, mbetet të shihet nëse Liverpooli do të arrijë t’i arkëtojë pikët e plota në “Anfield”./Telegrafi
