Mbi 20 vetura të reja nga Grupi Volkswagen po vijnë - cilat janë ato?
Viti i kaluar nuk ishte i lehtë për Grupin Volkswagen, siç ishte për shumë prodhues veturash.
Kompania pa një rënie të fitimit operativ prej 53 përqind krahasuar me vitin 2024, kryesisht për shkak të faktorëve si tarifat e vendosura nga presidenti amerikan Donald Trump, dhe të tjera.
Tani gjigandi gjerman synon të rimëkëmbet.
Priten më shumë se 20 modele të reja ose të përditësuara në të gjitha markat e Grupit, dhe vëmendja do të jetë te veturat e vogla, një segment që ka qenë prej kohësh strategjikisht i rëndësishëm në Evropë.
Ja çfarë po vjen:
Cupra Raval
Skoda Epiz
Volkswagen ID. Polo
Volkswagen ID. Cross
Audi Q4
Audi Q7
Audi Q9
Porsche Cayenne EV
Seat Arona
Skoda Peaq
Volkswagen T-Roc
Volkswagen ID. Tiguan
Audi A2
Audi RS5
Audi RS6
SUV-i Bentley Urban
Lamborghini Urus SE Performante
Porsche 718 EV
Volkswagen ID.3
Volkswagen Golf. /Telegrafi/