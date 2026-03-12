Viti i kaluar nuk ishte i lehtë për Grupin Volkswagen, siç ishte për shumë prodhues veturash.

Kompania pa një rënie të fitimit operativ prej 53 përqind krahasuar me vitin 2024, kryesisht për shkak të faktorëve si tarifat e vendosura nga presidenti amerikan Donald Trump, dhe të tjera.

Tani gjigandi gjerman synon të rimëkëmbet.

Priten më shumë se 20 modele të reja ose të përditësuara në të gjitha markat e Grupit, dhe vëmendja do të jetë te veturat e vogla, një segment që ka qenë prej kohësh strategjikisht i rëndësishëm në Evropë.

Ja çfarë po vjen:

Cupra Raval

Skoda Epiz

Volkswagen ID. Polo

Volkswagen ID. Cross

Audi Q4

Audi Q7

Audi Q9

Porsche Cayenne EV

Seat Arona

Skoda Peaq

Volkswagen T-Roc

Volkswagen ID. Tiguan

Audi A2

Audi RS5

Audi RS6

SUV-i Bentley Urban

Lamborghini Urus SE Performante

Porsche 718 EV

Volkswagen ID.3

Volkswagen Golf. /Telegrafi/

