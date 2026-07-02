Mbi 12 milionë euro, Chelsea përgatit ofertën e dytë për Granit Xhakën
Chelsea nuk ka hequr dorë nga transferimi i Granit Xhakës dhe pritet të rikthehet me një ofertë të përmirësuar për kapitenin e Sunderlandit, pasi oferta e parë është refuzuar nga klubi anglez.
Sipas raportimeve nga Anglia, londinezët kishin ofruar rreth tetë milionë funte për mesfushorin shqiptar, por Sunderland e bëri të qartë se nuk ka ndërmend ta shesë një nga lojtarët më të rëndësishëm të skuadrës.
Chelsea tani pritet të paraqesë një ofertë të re, e cila mund të arrijë vlerën prej 10 deri në 12.5 milionë funteve, plus bonuse shtesë.
Thuhet se Xhaka është i interesuar për transferimin në “Stamford Bridge”, ndërsa trajneri Xabi Alonso është shtytësi kryesor i këtij operacioni, pasi dëshiron të punojë sërish me mesfushorin me të cilin bashkëpunoi te Bayer Leverkuseni.
Megjithatë, drejtuesit e Chelseat hezitojnë të shpenzojnë më shumë për një lojtar që tashmë është 33 vjeç, ndërsa Sunderland mbetet i palëkundur në qëndrimin e tij.
Klubi nga veriu i Anglisë e transferoi Xhakën nga Bayer Leverkuseni vetëm verën e kaluar për një shumë totale prej rreth 17.5 milionë funtesh dhe e konsideron atë një figurë qendrore në skuadrën e trajnerit Regis Le Bris.
Pas transferimit, ai mori menjëherë shiritin e kapitenit dhe u shndërrua në një nga lojtarët më me ndikim të ekipit, si brenda ashtu edhe jashtë fushës.
Pikërisht për këtë arsye, Sunderland nuk dëshiron të detyrohet ta shesë liderin e mesfushës, sidomos për një shumë që do të përfaqësonte humbje financiare krahasuar me investimin e bërë një vit më parë.
Ndërkohë, situata bëhet edhe më interesante për faktin se Sunderland siguroi një vend në garat evropiane sezonin e kaluar pikërisht në dëm të Chelseat, duke e mbyllur kampionatin para londinezëve dhe duke fituar të drejtën për të luajtur në Ligën e Evropës./Telegrafi/