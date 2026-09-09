Mbappe refuzoi Man Unitedin për një arsye të pabesueshme, gjithçka lidhej me Mourinhon
Kylian Mbappe thuhet se dikur kishte refuzuar mundësinë për t’u transferuar te Manchester Unitedi, pasi nuk i pëlqente mënyra se si luante skuadra e drejtuar nga Jose Mourinho.
Ryan Giggs ka konfirmuar se Manchester Unitedi e kishte ndjekur sulmuesin francez që kur ai ishte ende adoleshent te Monaco. Megjithatë, sipas ish-legjendës së “Djajve të Kuq”, klubi përfundimisht vendosi të mos e ndiqte më tej transferimin pasi skautët shprehën dyshime për të.
Dy vite më vonë, një tjetër raportim sugjeroi se ishte vetë Mbappe ai që nuk kishte interes për t’u transferuar në “Old Trafford”.
Sipas L’Equipe, sulmuesi francez nuk e pëlqente stilin e lojës së Manchester Unitedit nën drejtimin e Mourinhos dhe në atë kohë e kishte si prioritet transferimin te Real Madridi.
Mbappe dyshohet se mendonte se do ta kishte të vështirë të gjente hapësira te Unitedi, pasi Marcus Rashford dhe Anthony Martial konkurronin për vendet në repartin ofensiv.
Në të njëjtën kohë, ëndrra e tij ishte të luante për Real Madridin, ku shpresonte të bashkohej me Cristiano Ronaldon dhe besonte se do të përshtatej në mënyrë perfekte me futbollin ofensiv të skuadrës së drejtuar nga Zinedine Zidane.
Në fund, historia mori pikërisht këtë drejtim. Mbappe iu bashkua Real Madridit dhe sot është një prej figurave kryesore të klubit madrilen.
Por ironia është se, vite më vonë, ai po drejtohet pikërisht nga trajneri që dikur raportohej se e kishte bërë të mos e preferonte Manchester Unitedin.
Mourinho është rikthyer në stolin e Real Madridit në vitin 2026 dhe marrëdhënia e tij me Mbappen duket krejtësisht ndryshe nga ajo që mund të imagjinohej atëherë. Trajneri portugez e ka lavdëruar publikisht francezin, duke e cilësuar si një lojtar të “nivelit stratosferik”.
Kështu, ajo që dikur ishte një arsye për të mos shkuar në Manchester, sot është bërë realitet në Madrid: Mbappe luan për klubin që gjithmonë e kishte ëndërruar, ndërsa në stol ka pikërisht Mourinhon./Telegrafi/