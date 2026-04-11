Mateo - finalisti i dytë i Big Brother VIP Albania
Mateo është shpallur finalisti i dytë i Big Brother VIP Albania 5, duke siguruar kështu një vend të rëndësishëm në finalen e shumëpritur.
Njoftimi u realizua në një mënyrë të veçantë dhe emocionuese.
Në ekran u shfaqën familjarët e pesë banorëve, duke krijuar një moment të ngarkuar me emocione për të gjithë.
Ishte vëllai i Mateos ai që zbuloi lajmin, duke e bërë këtë çast edhe më të veçantë për të dhe për publikun.
Gara vazhdon ende, ndërsa dy vende të tjera mbeten të lira për finalen e madhe të 18 prillit.
Banorët e mbetur po luftojnë për të siguruar një nga këto vende dhe për t’iu bashkuar finalistëve në natën vendimtare. /Telegrafi/
