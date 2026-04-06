Martohen Brikena dhe Mateo - puthje pasionante mes çiftit gjatë ceremonisë në Big Brother
Brikena Selmani dhe Mateo Borri kanë kurorëzuar dashurinë e tyre me martesë në Big Brother VIP Albania 5.
Çifti duket i mrekullueshëm, modelja nga Kosova në fustan të bardhë teksa Mateo me kostum të zi elegant.
Ata i thanë 'PO' njëri-tjetrit përpara konkurrentëve, ish-banorëve, të cilët janë të pranishëm në aheng.
Foto: YouTube
Celebrimi u bë nga ish-banori Kristi Lamaj, ashtu siç kërkuan vetë dyshja.
Ndërkohë dëshmitarë të kësaj dashurie janë opinionistët: Arbër Hajdari dhe Monika Kryemadhi.
Për të performuar do të jetë këngëtari i mirënjohur, Gena.
Në fund, ata shkëmbyen puthje në buzë, duke vënë pikën mbi dashurinë e tyre. /Telegrafi/
