Kompozitori i Dua Lipës dhe Britney Speard gjendet i vdekur në Londër, pas goditjeve të shumta me thikë
Talay Riley, kompozitori dhe tekstshkruesi britanik që kishte bashkëpunuar me emra të mëdhenj të industrisë muzikore, përfshirë edhe Dua Lipën, ka humbur jetën tragjikisht pasi u godit me thikë në lindje të Londrës.
Artisti fitues i çmimit Grammy, emri i vërtetë i të cilit ishte Mark Orabiyi, u gjet në një pronë në Rayleigh Road, në zonën Silvertown, pasi policia u thirr në vendngjarje rreth orës 09:00 të mëngjesit të së premtes.
35-vjeçari u gjet me plagë të shumta nga goditjet me thikë dhe u transportua me urgjencë në spital, ku fatkeqësisht u shpall i vdekur menjëherë pas mbërritjes, shkruan DailyMail.
Policia Metropolitane bëri të ditur se një burrë tjetër, rreth të njëzetave, i cili gjithashtu kishte pësuar plagë nga thika, po vazhdon trajtimin në spital. Gjendja e tij nuk konsiderohet kërcënuese për jetën.
Autoritetet kanë nisur hetimet për rastin, ndërsa tre persona janë arrestuar nën dyshimin për vrasje. Një 27-vjeçar është liruar me kusht deri në përfundimin e hetimeve të mëtejshme, ndërsa një burrë 24-vjeçar dhe një grua 25-vjeçare janë liruar pa u ngritur akuza ndaj tyre.
Talay Riley ishte një emër i njohur në industrinë muzikore. Në vitin 2014 ai bashkëshkroi këngën “Last Dance” të këngëtares shqiptare me famë botërore, Dua Lipa, pjesë e albumit të saj debutues. Përveç kësaj, ai kishte kontribuar si autor tekstesh dhe kompozitor në projekte të artistëve si Chris Brown, Nick Jonas, Jessie J, Ellie Goulding, David Guetta, JLS, Khalid dhe Zendaya.
Ai ishte gjithashtu autor i hitit “Young, Dumb & Broke” të Khalid dhe i këngës “Who Do You Love” nga grupi The Chainsmokers.
Karriera e tij nisi të merrte vëmendje në vitin 2009, kur bashkëpunoi me reperin britanik Chipmunk në këngën “Look For Me”, e cila arriti deri në vendin e shtatë në toplistën britanike. Po atë vit, ai mori merita edhe për këngën “Oopsy Daisy”, që arriti vendin e parë në Mbretërinë e Bashkuar.
Pas lajmit tragjik, figura të shumta të industrisë muzikore kanë shprehur dhimbjen e tyre. Reperi Chipmunk publikoi në Instagram disa video të përbashkëta me Riley, duke shkruar: “Fluturo lart, vëlla. Pena jote do të jetojë përgjithmonë”.
Edhe reperi Stormzy reagoi me një mesazh të shkurtër por prekës: “Më vjen keq, vëlla”.
Gjatë karrierës së tij, Talay Riley kishte realizuar turne në Mbretërinë e Bashkuar dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës me artistë të njohur si Skepta, Usher dhe Trey Songz.
Familja e tij publikoi një deklaratë emocionale, ku e përshkroi si një djalë, vëlla, xhaxha dhe mik të dashur.
“Mark solli dashuri, dritë dhe gëzim në familjen tonë dhe te të gjithë ata që e njohën. Do ta kujtojmë gjithmonë për mirësinë, shpirtin e bukur dhe talentin e jashtëzakonshëm. Kujtimi i tij do të mbetet përgjithmonë në zemrat tona”, thuhej në reagimin e familjes.
Një mesazh prekës publikoi edhe vëllai i tij, këngëtari Scribz Riley, emri i vërtetë i të cilit është Michael Orabiyi Riley.
“Nuk e kisha menduar kurrë se do të vinte dita kur do të shkruaja këtë. Me zemër të thyer konfirmoj se mëngjesin e së premtes, më 5 qershor, vëllai im i madh Yinka (Talay Riley) u nda nga jeta. Zemra ime është copëtuar. Nuk më duket reale. Pak para se të flinte folëm për të ardhmen, për të qëndruar pozitivë dhe për gjithçka që na kishte mbetur për të bërë. Nuk e imagjinoja kurrë se ajo do të ishte biseda jonë e fundit”, shkroi ai.
Scribz shtoi se vëllai i tij do të kujtohet për talentin, mirësinë dhe energjinë pozitive që e karakterizonte.
Ndërkohë, mesazhe ngushëllimi kanë ardhur edhe nga artisti Craig David dhe përfaqësues të industrisë muzikore. Shtëpia diskografike amerikane Position Music e përshkroi Riley-n si një tekstshkrues dhe artist të jashtëzakonshëm, ndikimi i të cilit do të ndihet për shumë breza.
Hetimet për ngjarjen tragjike vazhdojnë, ndërsa policia britanike ka bërë thirrje për çdo person që mund të ketë qenë dëshmitar ose që posedon pamje nga vendi i ngjarjes, të kontaktojë autoritetet për të ndihmuar në zbardhjen e plotë të rastit. /Telegrafi/