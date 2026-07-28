Bill Cosby "zhduket" pasi gjykata mbështet vendimin prej gati 60 milionë dollarësh kundër tij
Aktori amerikan Bill Cosby është zhdukur që kur pësoi një tjetër humbje të madhe ligjore, dhe avokatët që përfaqësojnë njërën nga gratë që e paditën atë thonë se nuk kanë qenë në gjendje ta gjejnë atë në javët pas vendimit të një gjyqtari të Kalifornisë për të mbështetur një vendim civil prej gati 60 milionë dollarësh kundër tij.
Sipas dokumenteve të reja gjyqësore, vendndodhja e Cosby-t është bërë një çështje qendrore, ndërsa avokatët përpiqen të zbatojnë një vendim gjyqësor të dhënë ndaj Donna Motsinger, e cila e akuzoi komedianin për sulm seksual ndaj saj në vitin 1972, pasi ai e drogoi.
Dosjet e fundit gjyqësore thonë se ofruesit e dokumenteve gjyqësore nuk kanë qenë në gjendje ta gjejnë 89-vjeçarin Cosby në adresat e lidhura me të. Sipas dokumenteve, përpjekjet për të kontaktuar Cosbyn në rezidencën e tij në Massachusetts ishin të pasuksesshme pasi një punëtor mirëmbajtjeje dyshohet se tha se ai nuk jetonte më atje.
Përpjekjet për të kontrolluar pronën e tij në Elkins Park, Pensilvani, ishin gjithashtu të pasuksesshme, me dokumente gjyqësore që përshkruanin një hyrje të rrethuar me gardh, asnjë automjet në pronë dhe terrene që dukeshin kryesisht të lëna pas dore. Ekipi ligjor thotë se gjetja e Cosby-t është thelbësore ndërsa ata përpiqen të mbledhin të dhëna mbi vendimin dhe të marrin informacione shtesë financiare.
"Vendndodhja e Cosby-t është absolutisht kritike për aktivitetet e zbatimit të ligjit, dhe zhdukja e tij misterioze pas një vendimi gjyqësor prej 60 milionë dollarësh dhe refuzimit të një mocioni pas gjyqit është thellësisht shqetësuese", shkruan avokatët në dosje. Aktualisht, nuk është e qartë nëse Cosby po shmang qëllimisht dorëzimin e dokumenteve apo thjesht po qëndron diku tjetër.
Mosmarrëveshja u përshkallëzua më tej pasi gjykatësi i Gjykatës së Lartë të Los Anxhelosit, Bradley S. Phillips, hodhi poshtë kërkesën e Cosby-t për një gjyq të ri, duke mbështetur një vendim me vlerë totale prej 59.25 milionë dollarësh. Më herët këtë vit, një juri në Kaliforni e shpalli Cosby-n përgjegjës për sulm seksual dhe sulm ndaj një personi nën ndikimin e alkoolit në rastin Donna Motsinger.
Avokatët e Cosby-t argumentuan se dëmshpërblimet ishin shumë të larta dhe bazoheshin në emocione dhe jo në prova të paraqitura në gjyq. Ata gjithashtu argumentuan se dëmshpërblimet ndëshkuese nuk kishin shumë kuptim duke pasur parasysh moshën dhe verbërinë e Cosby-t. Gjykatësi Phillips i hodhi poshtë këto argumente, duke arritur në përfundimin se kishte prova të mjaftueshme për të mbështetur vendimin dhe se Cosby pati një gjyq të drejtë.
Ndërsa vendimi mbetet në fuqi, avokatët e Donna Motsinger tani po përpiqen të marrin të dhëna të hollësishme financiare, ndërkohë që përpiqen gjithashtu të parandalojnë një transferim të mundshëm të aseteve. Edhe pse ekipi ligjor i Cosby-t argumentoi se ai nuk kishte asete të mjaftueshme likuide për të paguar një shumë kaq të madhe, dëshmia në gjykatë thuhet se e çoi pasurinë e tij neto në afërsisht 128 milionë dollarë.
Thuhet se pasuritë përfshijnë prona të shumta, të ardhura të qëndrueshme nga projektet e kaluara televizive dhe një koleksion të madh arti që vlerësohet të ketë një vlerë midis 100 dhe 150 milionë dollarëve. Prokurorët argumentojnë se këto pasuri duhet të jenë të disponueshme për të mbledhur vendimin, ndërsa avokatët e Cosby-t argumentojnë se pjesa më e madhe e pasurisë së tij është e lidhur me asete jolikuide dhe tarifa të konsiderueshme ligjore.
Vendimi civil përfaqëson një tjetër goditje të madhe për Cosby-n, problemet ligjore të të cilit kanë vazhduar prej vitesh. Çështja aktuale rrjedh nga një padi e ngritur nga Donna Motsinger në vitin 2023, ku pretendohet se Cosby e drogoi dhe e sulmoi atë pasi e ftoi në një nga shfaqjet e tij në Zonën e Gjirit të San Franciskos në fillim të viteve 1970.
Gjatë dy dekadave të fundit, më shumë se 60 gra e kanë akuzuar publikisht Cosbyn për sjellje të pahijshme seksuale, të cilat ai i ka mohuar vazhdimisht. Në vitin 2018, ai u dënua për sulm seksual ndaj Andrea Constand dhe kaloi gati tre vjet në burg përpara se Gjykata Supreme e Pensilvanisë ta rrëzonte dënimin në vitin 2021, duke arritur në përfundimin se të drejtat e tij për proces të rregullt ligjor ishin shkelur. /Telegrafi/