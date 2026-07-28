Oprah Winfrey zbulon dhuratën që i dërgoi Beyonce pas koncertit: Me sa duket i pëlqeu letra ime
Oprah Winfrey zbuloi se Beyonce i dërgoi një dhuratë të veçantë pasi mori pjesë në koncertin e saj "Rilindja" dhe ndau kënaqësinë e saj për performancën e këngëtares së famshme.
Gjatë një paraqitjeje në emisionin “Are You Okay?”, prezantuesja tha se performanca e Beyonce-s e bëri aq shumë përshtypje saqë i shkroi një letër pas koncertit duke i shprehur admirimin e saj.
"Mora pjesë në koncertin e Beyonce-s në Rilindje. U mahnita plotësisht. I shkrova një letër si një fanse e madhe", tha Winfrey.
Ajo shtoi se Beyonce i vlerësoi qartë fjalët e saj, pasi më pas i dërgoi një nga kapelat nga koleksioni i lidhur me turneun.
"Ajo padyshim që e pëlqeu letrën time sepse më dërgoi një nga kapelat e epokës së Rilindjes. Beyonce më dërgoi një kapelë!", tha Oprah me një buzëqeshje.
Winfrey ka folur më parë publikisht për admirimin e saj për performancat e Beyonce-s. Në vitin 2023, ajo postoi një video në Instagram duke kërcyer në një koncert të turneut "Renaissance" në New Jersey, ku mori pjesë me Tina Knowles dhe Gayle King.
Ajo shkroi krahas videos se nuk kishte përjetuar kurrë diçka kaq të veçantë dhe të paharrueshme në jetën e saj.
"Një talent, energji, ekspresivitet dhe lidhje e tillë vijnë nga diçka vërtet e veçantë", tha Winfrey atëherë, duke lavdëruar të gjithë prodhimin, valltarët, muzikantët dhe ekipin që qëndron pas njërit prej spektakleve më të mëdha muzikore.
Videoja tregonte Beyonce duke interpretuar këngën "Break My Soul", ndërsa Oprah shijonte performancën, duke kënduar së bashku me publikun dhe duke reaguar me entuziazëm ndaj energjisë së koncertit.
Oprah mori pjesë gjithashtu në koncertin e parë të turneut "Cowboy Carter" të Beyoncé-s në prill 2025 në stadiumin SoFi në Los Angeles. Ajo mbërriti në koncert së bashku me Gayle King, dhe të dyja tërhoqën vëmendjen me veshjet e frymëzuara nga stili kauboj, si një lloj reference për albumin e muzikës country të Beyoncé-s, fitues të çmimeve.
Gayle King më pas ndau foto dhe video nga koncerti në Instagram, me mesazhin se janë gati për një ngjarje të madhe muzikore.
Beyonce tërhoqi vëmendjen e publikut për herë të fundit duke performuar në koncertin e 30-vjetorit të bashkëshortit të saj Jay-Z në New York. Përpara performancës, të dyja ndanë një moment intim që iu tregua publikut, kur Beyoncé i rroi kokën Jay-Z në stadium. /Telegrafi/