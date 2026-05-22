Marseca zgjedh super transferimin e parë për Man Cityn
Enzo Maresca, trajneri që pritet të zëvendësojë Pep Guardiolën në stolin e Manchester Cityt, duket se ka gati edhe transferimin e tij të parë milionësh.
Klubi anglez po përgatitet për fundin e një epoke historike në “Etihad Stadium”, ndërsa drejtuesit kanë nisur menjëherë punën për ndërtimin e projektit të ri pas largimit të trajnerit spanjoll.
Sipas raportimeve, Maresca është shumë pranë rikthimit në Manchester për të marrë drejtimin e skuadrës, ndërsa Elliot Anderson është emri i parë i madh në listën e përforcimeve.
Mesfushori anglez thuhet se ka arritur pothuajse marrëveshje personale me Cityn për një kontratë deri në vitin 2031.
Largimi i Guardiolës konsiderohet një ndryshim i madh për kampionët anglezë, pasi spanjolli jo vetëm që solli trofe të shumtë, por ndërtoi edhe identitetin dominues të klubit në futbollin anglez dhe evropian.
Për këtë arsye, drejtuesit e Cityt synojnë që tranzicioni të jetë sa më i shpejtë dhe pa pasoja për nivelin konkurrues të ekipit.
Maresca shihet si profili ideal për vazhdimësinë e projektit, duke qenë se ai njeh mirë ambientin e klubit dhe ndan shumë parime taktike me Guardiolën.
Megjithatë, italiani do të ketë nevojë për lojtarë që përshtaten menjëherë me idetë e tij dhe Anderson konsiderohet një prej tyre.
Man City planifikon të shpenzojë 200 milionë euro për tre transferime pasi humbi titullin e Ligës Premier
Mesfushori i Nottingham Forest ka tërhequr vëmendjen falë paraqitjeve të tij në Ligën Premier.
Ai vlerësohet për energjinë, intensitetin, aftësinë në presion dhe lëvizjet dinamike në mesfushë, cilësi që përputhen me stilin që Maresca dëshiron të ndërtojë te City.
Megjithatë, pjesa më e vështirë mbetet marrëveshja mes klubeve. Nottingham Forest nuk ka ndërmend të heqë dorë lehtë nga një prej lojtarëve më të rëndësishëm të skuadrës dhe raportohet se kartoni i Anderson mund të kalojë shifrën e 100 milionë eurove.
City e konsideron anglezin një investim afatgjatë dhe një nga shtyllat e mesfushës për vitet e ardhshme.
Ndërkohë, transferimi i tij do të ishte edhe sinjali i parë i epokës së re pas Guardiolës, duke treguar se ambiciet e klubit mbeten të njëjta edhe pas ndryshimeve në stol. /Telegrafi/