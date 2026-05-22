Man Utd arrin marrëveshje për transferimin e yllit të Serie A për 53 milionë euro
Manchester United dhe Atalanta thuhet se kanë rënë dakord për një çmim për mesfushorin brazilian Ederson, i cili potencialisht mund të mbledhë deri në 53 milionë euro fonde për klubin La Dea.
Një ekskluzivitet nga mediumi SportItalia pohon se United dhe Atalanta kanë “përfunduar” negociatat dhe se transferimi i përhershëm i Ederson është vetëm një hap larg.
Raporti i së premtes pohon se United është i gatshëm të paguajë një shumë të garantuar prej 48 milionë eurosh plus deri në 5 milionë euro në bonuse për një total potencial prej 53 milionë eurosh.
Media të tjera sugjerojnë se marrëveshja është për 45 milionë euro plus 5 milionë euro në bonuse për një paketë totale prej 50 milionë eurosh.
Nëse kjo vërtetohet, Atalanta do të bëjë një nga shitjet më të shtrenjta në historinë e tyre, ku largimi më i shtrenjtë i klubit nga Bergamo mbetet ai i Rasmus Hojlund te Manchester United në një marrëveshje që raportohet të jetë me vlerë 75 milionë euro plus deri në 10 milionë euro në bonuse.
Mateo Retegui iu bashkua Al-Qadsiah në një marrëveshje prej 62 milionë eurosh verën e kaluar, Teun Koopmeiners iu bashkua Juventusit për një total prej 58 milionë eurosh dhe Cristian Romero iu bashkua Tottenhamit për rreth 53 milionë euro.
Ederson ka 30 paraqitje në Serie A këtë sezon me dy gola dhe një asistim, përveç një goli dhe asistimi tjetër nga nëntë paraqitjet e tij në Ligën e Kampionëve këtë sezon.
Ai ka qenë pjesë e Atalantës për katër sezonet e fundit, pasi iu bashkua klubit nga Salernitana në vitin 2022. /Telegrafi/