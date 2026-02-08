Margot Robbie: “Wuthering Heights” është shumë më pasionant se libri
Margot Robbie zbuloi detaje nga filmi i saj i ardhshëm “Wuthering Heights”, ku luan përkrah Jacob Elordit.
Aktorja australiane tha për The Sun se skenat romantike në film janë shumë më intensive se në romanin e vitit 1847: “Ata nuk janë puthur kurrë vërtet në libër, por ne puthemi shumë. Ne puthemi kudo”.
Filmi i regjisorit Emerald Fennell zhvillohet në kënetat e Yorkshire dhe ka shkaktuar debate për portretizimin e Cathy-t dhe karakterin e Heathcliff, shkruan DailyMail.
Margot shtoi se përgatitja për skenat romantike nuk ndryshon nga të tjerat: “Personazhi im qan në çdo skenë, por ishte kënaqësi të luaja një personazh që kalon shpejt nga një emocion në tjetrin”.
Në premierën e filmit, Margot u shfaq me një fustan transparent viktorian nga Dilara Findikoglu dhe mbante një kopje të byzylykut të Charlotte Bronte, frymëzim për pamjen e saj në ekran.
Jacob dhe Margot kanë tërhequr vëmendje për kiminë e tyre gjatë paraqitjeve në tapetin e kuq, duke e bërë filmin një nga më të diskutuarit këtë sezon. /Telegrafi/
