Marca e thotë hapur: Zemërohuni me këdo që e transferoi Alexander-Arnoldin
Lëvizja ëndërr e Trent Alexander-Arnold drejt ‘Santiago Bernabeu’ po vërehet nga vëmendja e paanshme e mediave spanjolle.
Edhe pse Real Madrid siguroi një fitore të rëndësishme 2-1 ndaj Celta Vigo në ‘Estadio de Balaidos’, ish-heroi i Liverpool’ u gjend në qendër të kritikave të medias lokale pas një gabimi në mbrojtje.
Pasojat e këtij gabimi ishin të menjëhershme, me gazetën spanjolle Marca që udhëhoqi sulmin me një analizë të ashpër të performancës së mbrojtësit të djathtë.
Kritikat ishin të drejtpërdrejta, duke sugjeruar se 27-vjeçari dukej totalisht jashtë nivelit gjatë fazës vendimtare mbrojtëse që çoi në golin e Celtas.
“Një top i gjatë mbi Trent ishte i mjaftueshëm që Williot të ekspozonte mbrojtësin më pak të orientuar në mbrojtje në La Liga”, shkruante gazeta në raportin e ndeshjes.
“Mos u habisni nga Alexander-Arnold. Ai gjithmonë ka qenë kështu. Klopp e tha vetë menjëherë pas largimit nga Liverpool: ‘Unë thjesht nuk ia mësova si të mbrohet.’ Kushdo që ndjek rregullisht Liverpool e di se Trent nuk është pikërisht një mbrojtës; fuqia e tij është të avancojë dhe të shpërndajë topin me pasimet e tij të shkëlqyera”.
“Por mbrojtja? Harrojeni, siç u tregua edhe një herë me golin e parë të Celtas. Pyetja e vetme është nëse ai nuk di si të mbrojë apo thjesht nuk dëshiron”.
“Kështu që, nëse jeni tifoz i Real Madridit, mos u zemëroni me mbrojtësin anglez nëse nuk ju pëlqejnë performancat e tij defansive. Përkundrazi, zemërohuni me atë që e transferoi”, e përfundoi raportin Marca./Telegrafi/