Agjenti i Kloppit jep përgjigje definitive se a do t’i bashkohet ai Real Madridit
E ardhmja e Jurgen Klopp është rikthyer në qendër të spekulimeve pasi raportime sugjerojnë se trajneri i ish-Liverpoolit po konsideron një rikthim sensacional në pankinë.
Edhe pse kohët e fundit ka marrë një rol të lartë brenda perandorisë Red Bull, thashethemet në Spanjë e përfshijnë Klopppin në listën e shkurtër për të dy gjigantët e Madridit, ndërsa ata shqyrtojnë opsionet e tyre afatgjata për trajner.
Megjithatë, përfaqësuesi i tij i gjatë Marc Kosicke ka reaguar shpejt për të hequr dyshimet rreth një kalimi të mundshëm në La Liga, duke theksuar se klienti i tij mbetet plotësisht i përkushtuar ndaj projektit aktual, larg presionit të përditshëm të bankinës.
“ Nuk ka nevojë të përgjigjemi për çështje që janë vetëm thashetheme. Askush nuk na ka kontaktuar deri më tani”.
“Jurgen Klopp është shumë i kënaqur me rolin e tij aktual te Red Bull, dhe ato që po fliten për negociata për të drejtuar Real Madrid janë thashetheme për momentin”, ka deklaruar ai.
Ky mohim vjen në një kohë kur raportohet se edhe Atletico Madrid e ka monitoruar Klopppin si pasardhës të mundshëm të Diego Simeone.
Ndërsa Simeone mbetet nën kontratë deri më 2027, disa media sugjerojnë se hierarkia e Atletit po shqyrton ndryshime./Telegrafi/