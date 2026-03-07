Florentino Perezit i ka humbur durimi me yllin e Real Madridit, synon ta shesë atë në verë
Real Madrid po kalon një periudhë reflektimi të brendshëm lidhur me njërin prej transferimeve më të bujshme të sezonit të fundit.
Emri i Dean Huijsen, një qendërmbrojtës spanjoll vetëm 20-vjeçar, po ngre dyshime brenda klubit. Ajo që fillimisht u paraqit si një investim strategjik për të ardhmen, tashmë është shndërruar në temë debati për drejtuesit e klubit.
Mbrojtësi i ri erdhi nga Bournemouth për një shifër të konsiderueshme prej 62.5 milionë eurosh, një shumë e lartë për një lojtar të moshës së tij. Operacioni u drejtua drejtpërdrejt nga Florentino Perez, i bindur se qendërmbrojtësi kishte cilësitë e nevojshme për t’u bërë një figurë kyçe për Real Madrid gjatë dekadës së ardhshme.
Brenda klubit ka një shqetësim për zhvillimin e Dean Huijsen. Pasiguria e tij në fushë ka nxitur diskutime të brendshme rreth të ardhmes së tij.
Performancat e mbrojtësit të ri janë analizuar me kujdes nga klubi. Gabimet në momente kyçe, mungesa e vendosmërisë në disa duele dhe një pasiguri e caktuar në qarkullimin e topit e kanë mbajtur emrin e tij vazhdimisht në qendër të vëmendjes mediatike.
Në këtë situatë, Florentino Perez po fillon të kuptojë se investimi mund të jetë bërë herët. Presidenti i Real Madrid udhëhoqi personalisht këtë operacion, duke besuar se qendërmbrojtësi mund të bëhej një nga referencat kryesore mbrojtëse në futbollin evropian.
Megjithatë, performanca e Dean Huijsen ka ngritur dyshime të mëdha. Klubi shqetësohet se vlera e tij në treg mund të fillojë të ulet nëse niveli i lojës nuk përmirësohet në muajt e ardhshëm, gjë që mund të ndikojë drejtpërdrejt në investimin e bërë.
Real Madrid po shqyrton seriozisht disa skenarë për afatin kalimtar të verës. Njëri prej tyre përfshin analizimin e ofertave që do t’u mundësonin të rikuperonin investimin e bërë për Dean Huijsen ose madje të realizonin një fitim të vogël nga kjo marrëveshje./Telegrafi/