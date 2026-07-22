Marc Anthony mirëpret në jetë fëmijën e tij të tetë, me gruan 31 vjet më të re
Marc Anthony dhe gruaja e tij 31-vjeçare, Nadia Ferreira, kanë mirëpritur një vajzë. Vajza, Myla, është fëmija i tyre i dytë së bashku dhe i teti për muzikantin.
Çifti e ndau lajmin e lumtur në një postim në Instagram: "Çfarë bekimi i madh të ndaj me ju ardhjen në jetë të Mylës sonë të çmuar. Nuk mund ta imagjinoni dot lumturinë që ndiejmë në shtëpinë tonë."
Ata ndanë edhe foto të të porsalindurit. Vajza e vogël i bashkohet vëllait të madh, Marcos, i cili lindi në qershor 2023.
Anthony dhe Ferreira e përfshinë edhe Marcin në një postim në Instagram, në të cilin konfirmuan se prisnin një fëmijë të dytë në janar.
"Gëzuar përvjetorin e tretë! Çfarë dhurate e mrekullueshme na jep jeta. Zoti është i madh", shkruanin ata në atë kohë, së bashku me një foto të dorës së Marcos mbi barkun shtatzënë të Nadës. Dy muaj më vonë, Ferreira pozoi me një palë këpucë rozë dhe zbuloi gjininë e foshnjës për ndjekësit e saj.
Nadia dhe Marc Anthony janë të martuar që nga janari i vitit 2023 dhe u martuan në Miami tetë muaj pasi u fejuan. Kjo është martesa e parë e Ferreiras, ndërsa Anthony është martuar tre herë më parë - së fundmi me modelen Shannon De Lima, me të cilën ishte i martuar nga viti 2014 deri në vitin 2017 dhe me të cilën nuk ka fëmijë.
Fëmija më i madh i Anthony-t është një vajzë, Arianna, të cilën e pati me të dashurën e atëhershme Debbie Rosado në vitin 1994. Gjatë marrëdhënies së tij me Rosado-n, këngëtari adoptoi edhe një djalë, Chase. Pas një fejese të shkurtër me aktoren Claudette Lali, ai ishte i martuar me balerinën Dayanara Torres nga viti 2000 deri në vitin 2004, me të cilën ka djem, Cristiano (25) dhe Ryan (22).
Anthony më pas u martua me Jennifer Lopez. Çifti u divorcua në vitin 2014 pas një dekade martesë dhe së bashku kanë binjakët 18-vjeçarë, Emma-n, e cila tani njihet me emrin Oscar, dhe Maximilian-in.
Kohët e fundit, Anthony u bë i njohur publikisht për shkak se nuk u shfaq në diplomimin e të dashurve të tij në fillim të këtij viti. Kjo ndodhi menjëherë pasi Lopez e kritikoi publikisht në një podcast, duke thënë në qershor se ajo i rriti fëmijët e saj me shumë pak ndihmë. /Telegrafi/