Maqedonia voton për paqe të qëndrueshme në Ukrainë, miratohet Rezoluta në OKB
Asambleja e Përgjithshme e OKB-së mbrëmë miratoi një rezolutë që kërkonte një paqe gjithëpërfshirëse dhe të qëndrueshme në Ukrainë. Rezoluta u paraqit nga Ukraina dhe 45 vende të tjera, dhe 107 vende votuan pro saj, përfshirë pothuajse të gjithë anëtarët e BE-së, si dhe Maqedoninë. Rusia ishte qartësisht kundër rezolutës, ndërsa Hungaria, Serbia dhe Shtetet e Bashkuara votuan "abstenim".
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky shprehu mirënjohjen e tij për 107 vendet që mbështetën Ukrainën në Kombet e Bashkuara në mbrojtje të jetës në rrjetin social "X", dhe gjithashtu bashkëngjiti një fotografi të tabelës që tregon se cili vend votoi.
"Asambleja e Përgjithshme miratoi rezolutën tonë në mbështetje të një paqeje të qëndrueshme, me thirrje të qarta për një armëpushim të plotë dhe kthimin e popullit tonë. Këto janë hapat e duhur dhe të nevojshëm, dhe ne do të vazhdojmë të punojmë në mënyrë aktive për të arritur paqen me partnerët tanë", shkroi Zelensky.
Në Rezolutë theksohet ndikimin rajonal dhe global të luftës dhe shprehu "shqetësim të thellë" për sulmet e vazhdueshme të Rusisë ndaj "civilëve, objekteve civile dhe infrastrukturës kritike të energjisë" që po përkeqësonin situatën humanitare.
U riafirmua angazhimi i fortë i Asamblesë së Përgjithshme ndaj "sovranitetit, pavarësisë, unitetit dhe integritetit territorial", duke përfshirë ujërat territoriale të Ukrainës./Telegrafi/