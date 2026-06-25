Manzambi, xhevahiri i ri i Zvicrës që po shkëlqen në Kupën e Botës
Johan Manzambi po shndërrohet në një nga zbulimet më të mëdha të Kupës së Botës 2026, me tre gola deri tani.
Talenti 20-vjeçar i Zvicrës ka shkëlqyer sërish, këtë herë në fitoren 2-1 ndaj Kanadasë, duke realizuar një gol dhe duke dhënë një asist, çka i siguroi për herë të dytë çmimin “Lojtari i Ndeshjes” nga FIFA.
Përzgjedhësi i Zvicrës, Murat Yakin, ka pranuar se Manzambi ka qenë në formë të jashtëzakonshme gjatë gjithë vitit dhe po konfirmon potencialin e tij në skenën më të madhe të futbollit botëror.
Ai fillimisht shihej si lojtar krahu, por tani është vendosur në rolin e organizatorit, si numër 10, ku po shkëlqen me lirinë dhe kreativitetin e tij në fazën sulmuese.
“Ai gjen hapësira, ka shpejtësi në mendim dhe finalizim, dhe gjithmonë është i rrezikshëm për gol,” u shpreh Yakin.
Goli, asistet dhe ndikimi në lojë
Manzambi po dallohet jo vetëm për golat, por edhe për kontributin e tij në mbrojtje dhe ndihmën në ndërtimin e aksioneve.
Pas çdo goli, ai feston me një gjest karakteristik duke imituar mbajtjen e një mangoje në duar, një simbol që ai nuk e ka shpjeguar publikisht.
“Kjo mbetet mes meje dhe shokëve të ekipit”, tha ai me buzëqeshje.
Vetëm katër vite më parë, Manzambi ndiqte Kupën e Botës nga shtëpia. Sot, ai është një nga protagonistët kryesorë të Zvicrës.
“Ëndrra ime ishte të luaja në Kupën e Botës. Tani jo vetëm që jam këtu, por po kontribuoj me gola dhe asistime. Është një ndjenjë e jashtëzakonshme”, u shpreh ai.
Vlerësime nga shokët e skuadrës
Performancat e tij kanë marrë vlerësime të larta edhe nga lojtarët me përvojë të Zvicrës.
Mbrojtësi Manuel Akanji e ka cilësuar si lojtar shumë kreativ, i aftë të krijojë diçka nga asgjëja, ndërsa portieri Gregor Kobel ka theksuar se Manzambi ka potencial për një karrierë të madhe në futbollin evropian.
“Është i qetë, i fokusuar dhe e di saktësisht çfarë dëshiron të arrijë,” tha Kobel.
Rekorde dhe krahasime me yjet e mëdhenj
Statistikat e tij janë mbresëlënëse. Vetëm Kylian Mbappé dhe Thomas Müller kanë arritur shifra të ngjashme në një Kupë Bote si lojtarë nën 21 vjeç në këtë shekull.
Gjithashtu, Manzambi ka barazuar rekordin e Xherdan Shaqirit për golat e shënuar nga një lojtar zviceran në një Botëror modern.
I pyetur për këtë arritje, Manzambi u shpreh modest por ambicioz: “Shaqiri është një legjendë. Të barazosh rekordin e tij është nder. Nëse arrij ta kaloj, do të ishte diçka shumë e veçantë:.
Me formën aktuale, Zvicra duket se ka zbuluar një xhevahir të ri — një lojtar që po shndërrohet në simbolin e një brezi të ri dhe në shpresën e madhe për sukses në Kupën e Botës 2026. /Telegrafi/