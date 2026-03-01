Rey Manaj ka qenë hero i Sivassporit në kuadër të xhiros së 28-të në Ligën e Parë të Turqisë.

Sulmuesi shqiptar ishte ittullar ndaj Serik spor, ku Sivasspor arriti fitore minimale 0-1.

Golin e vetëm e shënoi Manaj në pjesën e dytë duke konfirmuar formën e shkëlqyer.


Në pesë ndeshje me fanellën e Sivasspor, Manaj ka shënuar katër gola dhe ka asistuar në një tjetër, teksa sot ishte edhe kapiten i skuadrës.

Mekëtë fitore Sivasspor ngjitet në pozitën e 13-të në Ligën e Parë me 38 pikë, teksa vazhdon të mbajë shpresa për Play-Off për inkuadrim në Superligë. /Telegrafi/

