Man Utd e kalon Barcelonën në garën për transferimin e yllit të Interit
Emri i Alessandro Bastoni është sërish në qendër të tregut evropian. Qendërmbrojtësi italian po formësohet si një nga protagonistët kryesorë verën e ardhshme, me të ardhmen e tij që po drejtohet drejt një përballjeje të vërtetë mes gjigantëve.
Që prej një kohe, Barcelona e ka konsideruar si një prioritet për të forcuar linjën mbrojtëse. Megjithatë, konkurrenca është intensifikuar në javët e fundit.
Alessandro Bastoni është një nga mbrojtësit më të kompletuar në Serie A. Në moshën 26-vjeçare, ai kombinon shpërndarje të pastër të topit, udhëheqje mbrojtëse dhe përvojë në kompeticione evropiane.
Taktikisht, ai është profili ideal për një skuadër që synon të ndërtojë lojën nga mbrojtja me siguri.
Tek Barcelona, Deco e sheh atë si përforcimin perfekt për të rritur besueshmërinë në mbrojtje. Ideja është të sjellin një qendërmbrojtës që mund të marrë përgjegjësi që nga dita e parë dhe të udhëheqë një epokë të re.
Problemi është i qartë, Interi nuk është i gatshëm të negociojë ulje çmimi. Megjithëse lojtari mund të konsiderojë një sfidë të re, klubi italian do të ulet për bisedime vetëm nëse paraqitet një ofertë vërtet e rëndësishme.
Shfaqja e Ligës Premier e komplikon situatën për Barçën. Si Arsenal ashtu edhe Manchester United po monitorojnë nga afër situatën e mbrojtësit.
Në ‘Old Trafford’ duket se kanë marrë avantazhin. United synon të rindërtojë mbrojtjen me një udhëheqës të afirmuar dhe beson se Bastoni përshtatet në mënyrë perfekte në projektin e tyre sportiv.
Për më tepër, aftësia e tyre financiare u mundëson të paraqesin një ofertë më agresive se konkurrentët e tjerë.
Nga ana tjetër, Arsenal gjithashtu e vlerëson profilin e tij, megjithatë për momentin qëndron në sfond në garë./Telegrafi/