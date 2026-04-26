Man Utd e gjen në Serie A pasuesin e Casemiros
Manchester United po e shqyrton seriozisht përforcimin e mesfushës për sezonin e ardhshëm dhe sipas raportimeve, ka përfshirë mesfushorin e Atalantas, Ederson, në listën e alternativave për të zëvendësuar Casemiron.
Casemiro pritet të largohet nga “Old Trafford” në përfundim të kontratës së tij. United ka qenë i kufizuar në opsione në qendër të mesfushës edhe para këtij zhvillimi, ndërsa spekulimet janë shtuar edhe për të ardhmen e Manuel Ugarte, i cili – pavarësisht se u afrua në vitin 2024 – nuk është aktivizuar rregullisht.
Nëse Kobbie Mainoo shihet si një “numër 6” që luan me topin dhe ndërton lojën nga prapa, atëherë United ka nevojë për një mesfushor box-to-box, me ritëm e intensitet, që mbulon shumë hapësirë – në profil të ngjashëm me rolin që Declan Rice ka te Arsenali.
Në këtë kuadër, Ederson konsiderohet një opsion i arsyeshëm edhe për shkak të kostos. Krahasuar me objektiva të tjerë, mesfushori i Atalantas mund të jetë dukshëm më i përballueshëm financiarisht, sidomos duke pasur parasysh situatën e kontratës së tij.
Për krahasim, Anderson i Nottingham Forestit besohet se vlerësohet mbi 135 milionë dollarë (rreth 100 milionë funte). Ndërkohë, emra si Baleba dhe Wharton janë përmendur më herët në të njëjtin nivel çmimi, gjë që e kishte frenuar Unitedin të bënte lëvizje konkrete.
Së fundmi, në media është përmendur edhe Aurelien Tchouameni i Real Madridit, por një marrëveshje e tillë do të ishte e vështirë dhe e kushtueshme, me një çmim të mundshëm jo më pak se 95 milionë dollarë, nëse lojtari do të ishte i gatshëm të largohej.
Në kontrast, Ederson mund të jetë i disponueshëm për një shumë më të ulët: rreth 35 milionë dollarë në skenarin minimal dhe deri në 47 milionë dollarë si vlerësim maksimal. Këto shifra janë përmendur nga përfaqësuesi Andre Cury, i cili ka sugjeruar se Atalanta mund ta ulë kërkesën, duke qenë se lojtari është afër fundit të kontratës.
“Atalanta po kërkonte shumë para, mes 60 dhe 75 milionë euro. Ai është afër fundit të kontratës, ata mund ta ulin çmimin përgjysmë, në 30-40 milionë euro, por është një lojtar spektakolar me disa nga statistikat më të mira në Europë për pozicionin e tij”, ka thënë Cury.
Duke qenë se United pritet të transferojë të paktën dy mesfushorë qendrorë këtë verë, një opsion i provuar dhe më ekonomik si Ederson do t’i ndihmonte “Djajtë e Kuq” të ruanin buxhet për përforcime të tjera./Telegrafi/