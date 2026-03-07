Man City zgjedh zëvendësuesin ideal të Rodrit
Manchester City ka filluar të përgatitet për një skenar që deri pak kohë më parë dukej i pamundur: largimin e mundshëm të Rodrit gjatë afatit kalimtar të verës.
Mesfushori spanjoll, një nga lojtarët më të rëndësishëm të skuadrës në vitet e fundit, është ndër objektivat kryesorë të Real Madrid, gjë që ka detyruar klubin anglez të nisë kërkimin për alternativa të mundshme në treg.
Drejtuesit e Manchester Cityt nuk duan të improvizojnë dhe kanë filluar analizimin e profileve që mund të përballojnë sfidën e madhe për të zëvendësuar fituesin e Topit të Artë.
Një nga emrat që ka fituar shumë terren në javët e fundit është Adam Wharton. Mesfushori i ri i Crystal Palace është shndërruar në një nga talentet më premtues në Ligën Premier.
Vetëm 22 vjeç, Wharton ka treguar pjekuri të madhe në lojë, duke u dalluar për aftësinë për të organizuar aksionet nga prapavija dhe për të kontrolluar ritmin e ndeshjeve.
Vizioni i tij në lojë, saktësia në pasime dhe inteligjenca taktike kanë tërhequr interesin e disa klubeve të mëdha evropiane.
Manchester City beson se profili i tij përshtatet në mënyrë perfekte me stilin e lojës që ka karakterizuar skuadrën në vitet e fundit.
Aktualisht, klubi anglez po e monitoron nga afër situatën e Rodrit.
Nëse Real Madrid vendos të bëjë një lëvizje konkrete dhe lojtari zgjedh të kërkojë një sfidë të re, atëherë Manchester City pritet të aktivizojë planin e tij për përforcimin e mesfushës./Telegrafi/