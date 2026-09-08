Man City synon t’ia nisë me triumf ndaj Portos, formacionet zyrtare
Manchester City është mysafir i Portos, në sfidën e vlefshme për xhiron e parë të fazës së Ligës të Ligës së Kampionëve.
“Qytetarët” kanë hyrë me një formacion mjaft sulmues ndaj Portos, që po kalon një periudhë të madhe.
Formacionet zyrtare tashmë janë bërë publike:
Porto: Costa; Fernandez, Kiwior, Perez, A.Costa; Veiga, Valera, Rosario; Pepe, Silva, William
⚽𝕆 ℕ𝕆𝕊𝕊𝕆 𝟙𝟙 𝕀ℕ𝕀ℂ𝕀𝔸𝕃 ⚽#UCL pic.twitter.com/wSi7EIfcZt
— FC Porto (@FCPorto) September 8, 2026
Man City: Donnarumma; Nunes, Dias, Guehi, Gvardiol; Bouaddi, Fernandez; Semenyo, Cherki, Foden; Haaland.
Our first #UCL line-up of the season! 🩵💫
XI | Donnarumma, Nunes, Dias (C), Guéhi, Gvardiol, Bouaddi, Fernández, Foden, Cherki, Semenyo, Haaland
SUBS | Bettinelli, Rulli, Anderson, Ndiaye, Kovačić, Aït-Nouri, Reis, Allan, Khusanov, McAidoo, Lewis pic.twitter.com/ig7QkYnS8p
— Manchester City (@ManCity) September 8, 2026
Përballja do të nisë nga ora 21:00./Telegrafi/
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