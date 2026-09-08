Manchester City është mysafir i Portos, në sfidën e vlefshme për xhiron e parë të fazës së Ligës të Ligës së Kampionëve.

“Qytetarët” kanë hyrë me një formacion mjaft sulmues ndaj Portos, që po kalon një periudhë të madhe.

Formacionet zyrtare tashmë janë bërë publike:

Porto: Costa; Fernandez, Kiwior, Perez, A.Costa; Veiga, Valera, Rosario; Pepe, Silva, William

Man City: Donnarumma; Nunes, Dias, Guehi, Gvardiol; Bouaddi, Fernandez; Semenyo, Cherki, Foden; Haaland.

Përballja do të nisë nga ora 21:00./Telegrafi/

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