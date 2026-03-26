Man City nuk i heq sytë nga Fabregas, e do pasues të Guardiolas
Cesc Fabregas është bërë një nga zbulimet më të mëdha në zejen e trajnerit në Evropë. Trajneri spanjoll po bën një punë të shkëlqyer në Como, ku ka ndërtuar një projekt konkurrues me identitetin e vet të veçantë.
Pasi arriti ngjitjen në Serie A, skuadra jo vetëm që e ka vendosur veten në elitë, por tani po lufton për qëllime shumë më ambicioze.
Në sezonin e tyre të dytë në ligën më të lartë, Como aktualisht ndodhet në vendin e katërt, një vend kualifikues për Ligën e Kampionëve. Kjo performancë i ka tejkaluar të gjitha pritjet.
Ekipi dallohet për stilin e tij të guximshëm, përqendrimin te topi dhe një qasje ofensive që është e pazakontë në projektet e sapopromovuara.
Fabregas e ka zhvilluar me sukses skuadrën e tij dhe ka ndërtuar një ekip të fortë, konkurrues dhe me një identitet të fortë. Puna e tij ka tërhequr vëmendjen jo vetëm për rezultatet, por edhe për mënyrën se si i ka arritur ato.
Niveli i treguar nga trajneri spanjoll nuk ka kaluar pa u vënë re. Disa gjigantë të futbollit evropian po e monitorojnë nga afër progresin e tij.
Barcelona, Real Madridi, Arsenali dhe Manchester City e kanë vendosur emrin e tij në listën e tyre të ngushtë, të vetëdijshëm se po përballen me një nga trajnerët më premtues të momentit.
Në veçanti, Manchester City duket të jetë një nga klubet më të interesuara, duke pasur parasysh largimin e mundshëm të Pep Guardiolës në fund të sezonit.
Pavarësisht interesit të klubit anglez, marrëveshja nuk është e thjeshtë. Në Etihad, ata po shqyrtojnë edhe mundësi të tjera, siç është Enzo Maresca, i cili ka një avantazh të lehtë.
Për më tepër, vetë Fabregas nuk është i sigurt nëse do ta bëjë menjëherë këtë lëvizje. Spanjolli mund t’i japë përparësi qëndrimit në Como për të garuar në Ligën e Kampionëve, një shpërblim për punën e tij dhe një mundësi historike për klubin italian.
Vendimi i tij do të jetë thelbësor. Ai ka oferta të nivelit të lartë, por edhe një projekt të tijin në rritje që i lejon të vazhdojë të zhvillohet si trajner.
Vera do të formësojë të ardhmen e Fabregas. Për momentin, ai ka treguar se është gati për sfida më të mëdha, por nuk ka asnjë nxitim. Ngritja e tij vazhdon të jetë meteorike dhe emri i tij është tashmë ndër më të kërkuarit në futbollin evropian. /Telegrafi/