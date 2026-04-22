Man City identifikon pasuesin ideal të Guardiolës
Vincent Kompany vazhdon rrugëtimin e tij të suksesshëm me Bayern Munich. Me titullin e kampionit tashmë të siguruar, ëndrra e tripletës mbetet shumë e gjallë në Mynih.
Sipas raportimeve të SPORT BILD, Kompany vazhdon të jetë në listën e shkurtër të Manchester Cityt, pavarësisht kontratës së tij afatgjatë me gjigantët gjermanë.
Ish-kapiteni i “Qytetarëve” shihet ende atje si një pasardhës i mundshëm i Pep Guardiolës.
Raporti sugjeron se drejtuesit në Manchester po shpresojnë për një skenar të caktuar. Nëse Kompany e fiton vërtet tripletën në sezonin e tij të dytë te Bayerni, ai mund të ndihet gati për hapin e radhës në karrierë dhe të kërkojë një sfidë të re.
Megjithatë, spekulime të tilla nuk janë pritur me entuziazëm te Bayerni. CEO Jan-Christian Dreesen e bëri të qartë qëndrimin e klubit.
“Ne sapo ia kemi zgjatur kontratën Vincentit, prandaj për ne kjo pyetje as që shtrohet”, ka deklaruar Dreesen.
Për këtë arsye, një lëvizje e tillë aktualisht duket e vështirë të imagjinohet. Vincent Kompany së fundmi e zgjati marrëveshjen e tij deri në vitin 2029 dhe Bayerni po planifikon qartazi afatgjatë me të në krye të skuadrës./Telegrafi/