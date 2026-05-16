Malta, Çekia, Bullgaria dhe Kroacia në performancat e radhës në finalen e Eurovision 2026
Finalja e Eurovision 2026 po vazhdon me një seri të re performancash nga vende të ndryshme, ku skena mbetet dinamike dhe e larmishme.
Malta, Çekia, Bullgaria dhe Kroacia sollën secila interpretimet e tyre, duke ruajtur ritmin e lartë të mbrëmjes dhe interesin e publikut.
Malta – AIDAN “Bella”
AIDAN u paraqit me këngën “Bella”, duke sjellë një performancë energjike dhe ritmike në skenën e Eurovision 2026.
Çekia – Daniel Zizka “Crossroads”
Daniel Zizka interpretoi “Crossroads”, me një qasje më të qetë dhe emocionale, duke theksuar vokalin dhe interpretimin.
Bullgaria – DARA “Bangaranga”
DARA solli “Bangaranga”, një performancë dinamike me ritëm të lartë dhe prezencë të fortë skenike.
Kroacia – LELEK “Andromeda”
LELEK u ngjit në skenë me “Andromeda”, duke sjellë një interpretim atmosferik që u prit me interes nga publiku. /Telegrafi/
