ChatGPT Image Jul 7, 2026, 10_39_06 AM

Malisheva ka shkruar historinë në arenën evropiane, duke siguruar për herë të parë kualifikimin në raundin e dytë të Ligës së Konferencës. Skuadra kosovare dhuroi një paraqitje fantastike në ndeshjen e kthimit të raundit të parë, duke e mposhtur bindshëm Vllazninë e Shkodrës me rezultat 5-0 në Kampin Nacional të FFK-së në Hajvali.

Pas humbjes 2-1 në ndeshjen e parë, Malisheva reagoi në mënyrën më të mirë të mundshme, duke përmbysur gjithçka dhe duke triumfuar me rezultat të përgjithshëm 6-2.

Që në minutat e para, vendasit dominuan lojën dhe krijuan disa raste të mira shënimi. Pas shumë tentimeve, goli i parë erdhi në minutën e 34-të, kur Kreshnik Uka realizoi për 1-0, duke rikthyer shpresat e skuadrës së tij.

Në kohën shtesë të pjesës së parë, konkretisht në minutën e dytë shtesë, Xhemal Ibishi shënoi për 2-0, rezultat me të cilin ekipet shkuan në pushim.

Vetëm shtatë minuta pas rikthimit nga zhveshtoret, Malisheva goditi sërish. Në minutën e 52-të, Kreshnik Uka realizoi golin e tij të dytë personal në takim, duke e çuar rezultatin në 3-0 dhe duke e afruar edhe më shumë skuadrën me kualifikimin.

Dominimi i vendasve vazhdoi edhe më tej. Në minutën e 57-të, Arlind Veliu shënoi golin e katërt, duke vulosur praktikisht fatin e ndeshjes.

Megjithatë, Malisheva nuk u ndal me kaq. Në kohën shtesë, Krenar Dulaj realizoi edhe golin e pestë, duke i dhënë përmasa të thella fitores dhe duke mbyllur sfidën me rezultatin 5-0.

Me këtë triumf të madh, Malisheva jo vetëm që eliminoi Vllazninë me rezultat të përgjithshëm 6-2, por siguroi edhe kualifikimin e parë në histori në raundin e dytë të Ligës së Konferencës, duke shënuar një moment historik për klubin dhe futbollin kosovar. /Telegrafi/





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