Macron nxit ndalimin e shpejtë të mediave sociale për fëmijët nën moshën 15 vjeç
Presidenti francez Emmanuel Macron thotë se dëshiron që qeveria e tij të përshpejtojë procesin ligjor, për të siguruar që një ndalim i mediave sociale për fëmijët nën moshën 15 vjeç të hyjë në fuqi në shtator në fillim të vitit të ardhshëm shkollor, shkruan AP.
Në një video të publikuar të shtunën vonë nga transmetuesi francez BFM-TV, Macron tha se i kishte kërkuar qeverisë së tij të fillonte një procedurë të përshpejtuar në mënyrë që legjislacioni i propozuar të mund të lëvizë sa më shpejt të jetë e mundur dhe të miratohet nga Senati në kohë.
"Truri i fëmijëve dhe adoleshentëve tanë nuk është në shitje", tha Macron, transmeton Telegrafi.
"Emocionet e fëmijëve dhe adoleshentëve tanë nuk janë në shitje ose për t'u manipuluar. As nga platformat amerikane, as nga algoritmet kineze", shtoi ai.
Njoftimi i Macron erdhi vetëm disa ditë pasi qeveria britanike tha se do të shqyrtojë ndalimin e adoleshentëve të rinj nga mediat sociale, ndërsa shtrëngon ligjet e hartuara për të mbrojtur fëmijët nga përmbajtja e dëmshme dhe koha e tepërt para ekranit.
Sipas organit mbikëqyrës të shëndetit të Francës, një në dy adoleshentë kalon midis dy dhe pesë orë në ditë në një telefonat e mençur.
Në një raport të publikuar në dhjetor, thuhej se rreth 90% e fëmijëve të moshës 12 deri në 17 vjeç përdorin telefona inteligjentë çdo ditë për të hyrë në internet, me 58% të tyre që përdorin pajisjet e tyre për rrjetet sociale.
Raporti nxori në pah një sërë efektesh të dëmshme që rrjedhin nga përdorimi i rrjeteve sociale, duke përfshirë uljen e vetëvlerësimit dhe rritjen e ekspozimit ndaj përmbajtjes së lidhur me sjellje të rrezikshme si vetëdëmtimi, përdorimi i drogës dhe vetëvrasja.
Disa familje në Francë kanë paditur TikTok për vetëvrasje adoleshentësh që thonë se janë të lidhura me përmbajtje të dëmshme.
Zyra e Macron i tha Associated Press se videoja i ishte drejtuar ligjvënëses Laure Miller, e cila po sponsorizon projektligjin që do të shqyrtohet në një seancë publike të hënën.
"Ne po ndalojmë mediat sociale për fëmijët nën 15 vjeç dhe do të ndalojmë telefonat celularë në shkollat tona të mesme. Unë besoj se ky është një rregull i qartë. I qartë për adoleshentët tanë, i qartë për familjet, i qartë për mësuesit dhe ne po ecim përpara", tha Macron.
Në Australi, kompanitë e mediave sociale kanë revokuar qasjen në rreth 4.7 milionë llogari të identifikuara si të fëmijëve, që kur vendi ndaloi përdorimin e platformave nga ata nën moshën 16 vjeç, thanë zyrtarët.
Ligji shkaktoi debate të ashpra në Australi në lidhje me përdorimin e teknologjisë, privatësinë, sigurinë e fëmijëve dhe shëndetin mendor dhe ka nxitur vendet e tjera të marrin në konsideratë masa të ngjashme. /Telegrafi/