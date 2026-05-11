Macron doli në skenë dhe i qortoi njerëzit në audiencë për zhurmën
Presidenti francez Emmanuel Macron ndërpreu një seancë në samitin Africa Forward të hënën në Kenia, për të qortuar pjesëmarrësit e zhurmshëm për një "mungesë totale respekti" kur bisedat anësore mbytën folësit.
Në një video që është bërë virale që atëherë, Macron mund të shihet duke u ngritur në këmbë dhe duke shikuar përreth me frustrim ndërsa zhvillohej biseda midis panelistëve përpara se ai të shkonte përpara.
Ndërsa presidenti francez ngjitej shkallëve në skenë, një panelist i trembur tha: "Tashmë? Nuk po pret radhën tënde", transmeton Telegrafi.
Duke marrë mikrofonin, ai iu drejtua turmës, fillimisht duke tundur gishtin dhe duke bërtitur për të tërhequr vëmendjen e tyre: "Më falni të gjithëve. Hej, hej, hej".
"Më vjen keq, djema. Por është e pamundur të flasësh për kulturën, të kesh njerëz si ata super të frymëzuar, që vijnë këtu, duke mbajtur një fjalim me një zhurmë të tillë", tha Macron në sallë.
“Kjo është një mungesë totale respekti. Pra, unë sugjeroj që nëse doni të keni takim dypalësh ose të flisni për dikë tjetër, dua të them diçka tjetër, të keni dhoma dypalëshe ose të dilni jashtë. Nëse doni të qëndroni këtu, ne i dëgjojmë njerëzit dhe po luajmë të njëjtën lojë”, shtoi ai.
“Në rregull, faleminderit,” përfundoi ai, ndërsa disa anëtarë të audiencës duartrokitën.
Ndërprerja erdhi gjatë samitit, i cili po mbahet në Nairobi, i cili ka tërhequr më shumë se 30 krerë shtetesh afrikanë, udhëheqës biznesi dhe sipërmarrës për bisedime mbi investimet, kulturën dhe bashkëpunimin politik.
Makron, i pranishëm ndërsa Franca kërkon të përmirësojë lidhjet dhe marrëdhëniet diplomatike në të gjithë kontinentin, duke u ripozicionuar si një partner i fokusuar në tregti dhe inovacion në vend të vetëm në siguri dhe ndikim ushtarak. /Telegrafi/
