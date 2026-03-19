Macja e humbur ribashkohet me familjen në Maryland pas 5 vitesh
Një mace e humbur në Maryland u rikthye te familja e saj pas pesë vitesh.
Macja ishte zhdukur në shtator të vitit 2021 dhe familja nuk kishte më gjurmë të saj.
Familja kishte shpërndarë fletushka dhe kërkuar në lagje në Maryland, por pa rezultat.
Por në shkurt, një grua e gjeti macen në bodrumin e saj të papërfunduar dhe e solli te Harford County Humane Society.
Pas skanimit të mikroçipit, u konstatua se ishte Artemis.
Dhe familja u shpreh e emocionuar.
“Duket e njëjtë si pesë vite më parë”, ka thënë Brooke Garci, duke theksuar rëndësinë e mikroçipave për kafshët shtëpiake. /Telegrafi/
