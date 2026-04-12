Lyra Xhoci, aktorja shqiptare që po pushton Netflix
Nga skenat e Kosovës te ekranet e botës, aktorja kosovare, Lyra Xhoci po shkruan historinë.
Kur seriali Ripple u shfaq në Netflix më 3 dhjetor 2025, miliona njerëz në të gjithë botën filluan ta shikojnë.
Mes kastit ndërkombëtar të këtij prodhimi të Lionsgate Television, një emër shqiptar u shfaq dhe ajo është Lyra Xhoci.
Lyra Xhoci
Ripple është një dramë ne percjellje te 8 episodeve që ndjek katër të huaj në New York City, Walter, Kris, Nate dhe Aria, jetët e të cilëve ndërlidhen pas humbjeve personale, duke krijuar një efekt që i bashkon historitë e tyre.
Seria është prodhuar nga Lionsgate Canada dhe shtrihet në platformat globale të Netflix Soapcentral, duke arritur miliona shikues nga Azia në Amerikën Latine.
Lyra Xhoci luan rolin e infermieres Angela, duke u shfaqur në gjashtë episod të serisë.
Lyra Xhoci
Ky nuk është një rol i vogël, pasi Xhoci është pjesë e imazhit emocional të tregimit, duke ndikuar drejtpërdrejt në lidhjet mes personazheve kryesorë.Lyra Xhoci nuk erdhi në Netflix rastësisht.
Ajo është aktore shqiptare e lindur në Kosovë, e njohur për publikun shqiptar përmes roleve në serialet e njohur televizivë ‘Kafeneja Jonë’ dhe ‘Zyra Për Gjithçka’.
Por krenaria më e madhe erdhi shumë herët në karrierën e saj ndërkombëtare ku Lyra është e njohur edhe për filmin "Tri Dritare" dhe "Një Varje", një dramë kosovare e vitit 2014, e drejtuar nga Isa Qosja.
Ky film u zgjodh si kandidatura zyrtare e Kosovës për kategorinë e Filmit më të Mirë të Gjuhës së Huaj në Oscar ne vitin 2014, ku ishte hera e parë që Kosova kishte paraqitur një film në këtë kategori IMDb.
Ai moment solli njohje ndërkombëtare si për filmin, ashtu edhe për performancën e Lyrës.
Nga serialet shqiptare, në Oscar dhe tashmë në Netflix
Lyra Xhoci
Roli kryesor i Ripple përfshin emra të rëndësishëm të televizionit amerikan, Frankie Faison, i njohur nga The Wire dhe franshiza Hannibal; Ian Harding, i dashur nga publiku si Ezra Fitz në Pretty Little Liars; dhe Sydney Agudong, e cila do të luajë Nani Pelekai në filmin live-action të Disney Lilo & Stitch Vvip Times.
Mes tyre, Lyra mbajti pozicionin e saj me profesionalizëm të plotë.
Lyra Xhoci
Çfarë nënkupton kjo për shqiptarët?
Në një botë ku platformat si Netflix dominojnë kulturën globale, prania e një aktore shqiptare, e rritur mes serialeve kosovare, e sprovuar nga kinemaja e Oscar, është dëshmi e qartë se talenti shqiptar nuk ka nevojë për leje të askujt për të arritur nivelin më të lartë.
Lyra Xhoci e hapi atë derë.
Ripple, Season 1 është aktualisht në Netflix.
Lyra Xhoci