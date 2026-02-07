Lufta në Ukrainë nuk kursen askënd - dronët rusë godasin strehën e kafshëve
Një dron rus goditi një strehë kafshësh në jug të Ukrainës, duke vrarë të paktën 10 qen dhe duke plagosur shumë të tjerë.
Një vullnetare mbarte një qen të ngordhur.
"Është e tmerrshme. Qentë u shqyen, copa të trupave të tyre mbetën të ngjitura në gardh. Është shumë e vështirë për mua të flas për këtë", tha vullnetarja 18-vjeçare Alina Fober.
"Më vjen shumë keq për qentë. I njihja të gjithë, i ndihmova. Ishin qen shumë të mirë dhe të bukur", shtoi ajo.
Sulmi ndodhi në mëngjes, sipas anëtares 41-vjeçare e stafit Iryna.
"Dëgjuam një zhurmë të tmerrshme gumëzhitjeje, pastaj një shpërthim", tha ajo.
“Skena ishte e tmerrshme”, shtoi ajo.
Përveç shkaktimit të krizës më të madhe humanitare në Evropë që nga Lufta e Dytë Botërore, agresioni rus në Ukrainë ka shkaktuar vuajtje të drejtpërdrejta te kafshët. /Telegrafi/