Lufta me Iranin i kushtoi Pentagonit 40 miliardë dollarë
Lufta e Iranit i ka kushtuar Departamentit të Mbrojtjes rreth 40 miliardë dollarë, sipas shifrave paraprake në një analizë të ardhshme nga Qendra për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare.
Shifra përfshin koston e municioneve, pajisjeve të shkatërruara dhe dëmtimeve në baza, por nuk përfshin kostot operative që ishin përfshirë tashmë në buxhetin e departamentit prej më shumë se 1 trilion dollarësh për vitin fiskal 2026, tha për CNN Mark Cancian, një këshilltar i lartë në CSIS.
Ndërsa Departamenti i Mbrojtjes mbajti barrën kryesore të shpenzimeve, konflikti u kushtoi agjencive të tjera, të tilla si Siguria Kombëtare dhe Çështjet e Veteranëve, 1 miliard dollarë, sipas shifrave paraprake të CSIS.
Ndërkohë, për konsumatorët: Çmimet e benzinës u rritën nga një mesatare prej më pak se 3 dollarë për galon në të gjithë vendin në mbi 4 dollarë gjatë pjesës më të madhe të luftës, transmeton Telegrafi.
Sipas një monitoruesi të kostos së energjisë nga Universiteti Brown, familjet amerikane kanë shpenzuar më shumë se 253 dollarë më shumë sesa do të kishin paguar nëse nuk do të kishte luftë.
Nafta nuk ka dalë nga Lindja e Mesme për gati katër muaj. Në përgjithësi, bota humbi 1.15 miliardë fuçi naftë gjatë luftës, sipas Kpler.
Dhe inflacioni vjetor ishte mbi 4% për herë të parë në tre vjet, i nxitur nga çmimet e energjisë, sipas të dhënave të fundit nga Byroja e Statistikave të Punës.
Çmimet tani po rriten më shpejt sesa paga mesatare amerikane është rritur gjatë vitit të kaluar. Me fjalë të tjera: Inflacioni e ka ngrënë rritjen e pagave tuaja në prill dhe maj, hera e parë që kjo kishte ndodhur që nga viti 2023. /Telegrafi/