Kryenegociatori i Iranit paralajmëron SHBA-në për deklaratat
Kryenegociatori i Iranit, Mohammad Qalibaf, i ka paralajmëruar SHBA-në të jetë e kujdesshme me deklaratat e saj, duke thënë se forcat e armatosura të Iranit janë gati të përgjigjen.
Delegacioni iranian ka paraqitur një protestë në anën amerikane dhe tani po shqyrton opsionet pas komenteve të bëra nga presidenti Donald Trump.
Një media iraniane raporton se delegacioni iranian u largua nga vendi i takimit në shenjë proteste për kërcënimet e Trump.
Një anëtar i ekipit negociator iranian tha se nëse lufta në Liban nuk mbaron, nuk do të ketë negociata për tema të tjera.
Trump thotë se SHBA-të mund të "marrin kontrollin" e ngushticës nëse nuk arrihet marrëveshja, kërcënon delegacionin iranian
Qalibaf i tha agjencisë së lajmeve Fars: "Ne nuk i konsiderojmë kërcënimet e amerikanëve si të vlefshme; ne jemi gati të përgjigjemi. A nuk mendojnë ata me vete se nëse kërcënimet e tyre do të kishin pasur ndonjë efekt, nuk do të kishin arritur në pikën e dëshpërimit sot? Ata duhet të jenë të kujdesshëm me komentet e tyre, forcat tona të armatosura janë gati të përgjigjen në një mënyrë tjetër".
Kjo vjen pasi Trump kërcënoi se do ta "godasë shumë fort Iranin" nëse nuk i ndalon përfaqësuesit e tij në Liban.
Izraeli ka vrarë 47 persona në Liban që kur u nënshkrua marrëveshja Iran-SHBA, sipas zyrtarëve civilë vendas, dhe Hezbollahu ka vrarë pesë ushtarë izraelitë. /Telegrafi/