Trump thotë se SHBA-të mund të "marrin kontrollin" e ngushticës nëse nuk arrihet marrëveshja, kërcënon delegacionin iranian
Presidenti Donald Trump tha sot se SHBA-të mund të "marrin kontrollin" e Ngushticës së Hormuzit nëse nuk mund të arrijnë një marrëveshje me Iranin dhe kërcënoi delegacionin iranian që negocion në Zvicër.
"Ne mund ta marrim Ngushticën, nëse na duhet. Nëse ata nuk arrijnë një marrëveshje, ne do të mbledhim taksa", tha Trump gjatë një telefonate 20-minutëshe me Fox News.
Të shtunën, media shtetërore iraniane raportoi se komanda ushtarake e Iranit tha se do ta mbyllë ngushticën për shkak të shkeljeve të dyshuara të armëpushimit në Liban nga Izraeli dhe "dështimit të SHBA-ve për të zbatuar" klauzolën e parë të marrëveshjes paraprake për t'i dhënë fund luftës.
Gjatë telefonatës me Fox News, Trump duket se kërcënoi një rifillim të bombardimeve amerikane në Iran dhe një takim të negociatorëve të saj me Zëvendëspresidentin JD Vance në Zvicër, transmeton Telegrafi.
Trump kërcënon se do ta 'godasë shumë fort Iranin' nëse nuk e ndalon Hezbollahun 'të shkaktojë probleme'
"E mbyllni dhe nuk do të keni një vend," tha Trump se u tha zyrtarëve iranianë për rrugën ujore kritike. "Nuk do të ktheheni as në vendin tuaj të mallkuar."
Trump përsëriti se beson që SHBA-të mund të bëhen “engjëlli mbrojtës” i ngushticës dhe të marrin 20% të naftës që kalon nëpër të.
CNN i është drejtuar Shtëpisë së Bardhë për më shumë detaje se çfarë do të nënkuptonte marrja e ngushticës.
Trump gjithashtu e kërcënoi përsëri Iranin për përfaqësuesit e tij në Liban.
“Irani duhet t’i ndalojë menjëherë përfaqësuesit e tyre të paguar shumë në Liban që të shkaktojnë probleme. Nëse nuk e bëjnë, ne do ta godasim Iranin shumë fort përsëri, ashtu siç bëmë javën e kaluar, vetëm më fort”, shkroi Trump në Truth Social të dielën në mëngjes. /Telegrafi/