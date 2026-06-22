Ludo Lee takohet me Klodin dhe Elijonën: 80 ditë kundër në Big Brother, 8 sekonda për Instagram
Ish-banori i Big Brother VIP Kosova 4, Ludo Lee, është takuar me dy nga ish-rivalët e tij në reality shoun, Elijona Binakajn dhe Klodian Mihajn, gjatë “Alba Festival”, që po mbahet në Zvicër.
Momenti është ndarë nga vetë Ludo në InstaStory, ku tre ish-banorët shihen të buzëqeshur së bashku në prapaskenat e festivalit.
Krahas fotografisë, ai ka bërë edhe një koment me nota humori, duke shkruar: “80 ditë kundër në Big, 8 sekonda për Instagram”, shoqëruar me 'emoji' që lënë të kuptohet se raportet mes tyre tashmë janë relaksuar.
Foto: Instagram
Ludo Lee, Elijona dhe Klodi ishin pjesë e edicionit të katërt të Big Brother VIP Kosova, ku shpesh u përfshinë në debate dhe dinamika që tërhoqën vëmendjen e publikut.
Megjithatë, takimi i tyre në “Alba Festival” tregon se rivaliteti i dikurshëm duket se i ka lënë vend miqësisë dhe respektit të ndërsjellë.
Ata kanë qenë miq të mirë edhe me Londrim Mekajn, por që tani pas përfundimit çdo gjë ka ndryshuar.
Këngëtari nga ana tjetër u shpall fitues ku mori plot 124 mijë euro. /Telegrafi/