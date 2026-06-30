“Luajti ndeshjen më të keqe të karrierës”, Van der Vaart shpërthen ndaj yllit të Holandës
Fushata e Frenkie de Jong në Kupën e Botës 2026 përfundoi në mënyrën më zhgënjyese të mundshme, pasi Holanda u eliminua nga Maroku pas gjuajtjeve të penalltive.
Mesfushori i Barcelonës e nisi ndeshjen si titullar dhe qëndroi në fushë për gati 110 minuta, por nuk arriti të bëjë diferencën në mesfushë, duke u bërë një nga lojtarët më të kritikuar pas eliminimit.
Ish-reprezentuesi i Holandës, Rafael van der Vaart, nuk i kurseu kritikat ndaj 28-vjeçarit, duke e cilësuar paraqitjen e tij si më të dobëtën që kishte parë ndonjëherë.
“Frenkie de Jong luajti ndeshjen më të keqe që kam parë ndonjëherë prej tij”, deklaroi Van der Vaart.
Megjithatë, legjenda holandeze nuk e fajësoi vetëm mesfushorin e Barcelonës, duke theksuar se problemet taktike të Holandës dhe mungesa e mbështetjes në mesfushë ndikuan në paraqitjen e tij ndaj një Maroku shumë të organizuar.
Edhe analistë të tjerë holandezë vunë në pikëpyetje lojën e De Jong, me Jan Mulder që kritikoi qasjen e tij të kujdesshme, duke pretenduar se ai u fokusua tepër në pasimet anësore dhe nuk mori mjaftueshëm përgjegjësi në ndërtimin e aksioneve.
Pavarësisht kritikave të ashpra pas eliminimit, Barcelona vazhdon ta vlerësojë lart cilësinë e mesfushorit. Në klubin katalunas besojnë se një ndeshje e dobët nuk e ndryshon statusin e De Jong si një nga liderët e ekipit.
Holandezi pritet të rikthehet së shpejti në Barcelonë për t'iu bashkuar përgatitjeve parasezonale nën urdhrat e trajnerit gjerman, Hansi Flick. /Telegrafi/