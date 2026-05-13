LSDM: Gjysma e anëtarëve të Qeverisë së OBRM-PDUKM dhe ZNAM kanë pasaporta bullgare
Nga LSDM kanë hedhur akuza në drejtim të partive OBRM-PDUKM dhe ZNAM, pasi këta të fundit i kanë quajtur "bullgarofil" anëtarët e LSDM-së.
"Kur grupi i organizuar kriminal VMRO-ZNAM fillon të flasë “bullgarofile” për LSDM-në, ky është një rast klasik i projeksionit, kolektivi më i madh bullgarofile në historinë e Maqedonisë gjendet pikërisht në radhët e tyre. Maksim Dimitrievski, bashkëpunëtori, e gjeti veten duke folur për LSDM-në? Njeriu që tradhtoi partinë e tij, dhe pastaj votuesit e tij, për para. Njeriu shoqata e të cilit po shpërbëhet sepse mashtroi dhe tradhtoi kolegët e tij. Një shoqatë e themeluar me urdhër të Mickoskit, pikërisht për të thyer opozitën e vetme në vend - barrierën e fundit para grupit kriminal".
"Gjysma e këtij koalicioni të tenderit që përbën Qeverinë aktuale dhe grupin parlamentar OBRM-PDUKM - ZNAM kanë pasaporta bullgare. Edhe familja e Mickoskit ka pasaporta bullgare. Familja e propagandistit të tyre kryesor mediatik, Dragan Pavloviq Latas, gjithashtu ka pasaporta bullgare. Ministra, deputetë, drejtorë të ndërmarrjeve publike - të gjithë me pasaporta të kuqe të BE-së".
"Ata nuk janë bullgarë. Ata janë bullgarë me shtetësi maqedonase që përdorin shtetin për interesat e tyre personale. Dhe tani, të njëjtët që kanë pasaporta bullgare nuk duan të përfshijnë pakicat në Kushtetutë në mënyrë që ne të mund të vazhdojmë drejt BE-së. Pse? Sepse atyre u duhet një Maqedoni e izoluar, e dobët dhe e korruptuar - një vend në të cilin ata mund të vazhdojnë të vjedhin, dhe qytetarët të presin 10 orë në kufi dhe dekada të bllokuara dhe të izoluara".
"Ne nga LSDM nuk punojmë për interesat e të tjerëve. Ne punojmë për interesat maqedonase - për një Maqedoni evropiane, të fortë dhe dinjitoze. Për ju, Evropa është interesi i të tjerëve, sepse ju nuk e shihni Maqedoninë si vendin tuaj, por si qesen tuaj me para që po e rrëmbeni. Ju jeni ata që keni pasaporta bullgare, dhe e paraqisni veten si "patriotë të mëdhenj". Ju jeni ata që bllokoni Evropën për të mbrojtur perandorinë tuaj kriminale", thonë nga LSDM.