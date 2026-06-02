Antonio Costa viziton Shkupin, do takohet me kryeministrin Mickoski
Presidenti i Këshillit Evropian, Antonio Costa, do të vizitojë vendin këtë pasdite, ku do të takohet me kryeministrin Hristijan Mickoski.
Shërbimi i shtypit qeveritar informon se kryeministri Mickoski do të ketë një takim kokë më kokë me Costan, i ndjekur nga një takim midis delegacionit qeveritar dhe delegacionit të udhëhequr nga Presidenti i Këshillit Evropian. Mickoski dhe Costa do të mbajnë më pas një konferencë të përbashkët për shtyp në qeveri.
Presidenti i Këshillit Evropian ka filluar vizitat në Ballkanin Perëndimor që nga dje, për t'u takuar me udhëheqës nga rajoni dhe për të bashkëkryesuar samitin BE-Ballkani Perëndimor në Tivat, Mali i Zi më 5 qershor.
Presidenti Costa do të diskutojë mundësitë dhe sfidat që lidhen me zgjerimin, integrimin gradual, bashkëpunimin rajonal, sigurinë dhe stabilitetin.
"Turneu im i dytë në Ballkanin Perëndimor dërgon një sinjal të qartë: angazhimi i BE-së ndaj rajonit është real; po aq real sa edhe mundësia e zgjerimit. Momenti është këtu. Tani është koha për të dhënë rezultate", tha Costa para vizitës së tij në rajon./Telegrafi/