Hoxha – Varank: Forcimi i bashkëpunimit me Turqinë në prag të COP31
Në kuadër të MEF 2026, ministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, Muamet Hoxha, zhvilloi një takim bilateral me Fatma Varank, drejtoreshë ekzekutive e COP31 dhe zëvendësministre e Mjedisit, Urbanizimit dhe Ndryshimeve Klimatike të Republikës së Turqisë.
Gjatë takimit u shkëmbyen mendime mbi sfidat aktuale klimatike, tranzicionin energjetik dhe përgatitjet për Konferencën e Kombeve të Bashkuara për Ndryshimet Klimatike – COP31, e cila do të mbahet në Antalia.
Bashkëbiseduesit theksuan rëndësinë e bashkëpunimit bilateral dhe rajonal në përballimin e ndryshimeve klimatike, si dhe nevojën për përshpejtimin e zbatimit të politikave klimatike përmes investimeve, shkëmbimit të njohurive dhe iniciativave të përbashkëta.
Ministri Hoxha përshëndeti angazhimin e presidencës turke të COP31 dhe theksoi gatishmërinë e Maqedonisë së Veriut për të kontribuar në mënyrë aktive në proceset që do të çojnë drejt rezultateve konkrete për rajonin.