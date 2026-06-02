LSDM: Costa e tha qartë se pa ndryshimet kushtetuese nuk ka BE, Mickoski i mashtroi qytetarët
"Presidenti i Këshillit Evropian, Antonio Costa, i tha drejtpërdrejt Hristijan Mickoskit se ndryshimet kushtetuese janë e vetmja mënyrë për të filluar zyrtarisht negociatat e pranimit me BE-në dhe asgjë më shumë", thonë nga LSDM, pas takimit të Mickoskit me presidentin e KE-së Antonio Costa.
Nga LSDM theksojnë se Mickoski nuk duhet t'u mbyllë më sytë qytetarëve.
"BE-ja nuk ka kushte shtesë, nuk ka garanci shtesë. Ekziston vetëm një kusht - ndryshimet kushtetuese, duke përfshirë pakicat në Kushtetutë. Çdo gjë tjetër ishte një gënjeshtër dhe një shpërqendrim", thonë nga LSDM.
"Lërini qytetarët të vendosin vetë nëse duan një të ardhme evropiane apo izolim dhe krim. Reforma tani. Pakicat në Kushtetutë tani", thonë nga LSDM.