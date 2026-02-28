LSDM: Arresti shtëpiak për Artan Grubin, një cirk me skenar të parapërgatitur
LSDM reagon ashpër, duke vlerësuar se rasti i arrestit shtëpiak të Artan Grubit është shndërruar në, siç deklarojnë ata, "një cirk para të gjithë publikut", duke pretenduar se vendimet e institucioneve janë pjesë e një skenari të parapërgatitur.
Partia opozitare akuzon se Prokuroria, e cila sipas tyre është nën kontrollin e kryeministrit Hristijan Mickoski, e justifikoi vendimin për arrest shtëpiak me një vlerësim të supozuar sigurie nga Ministria e Brendshme dhe Agjencia e Sigurisë Kombëtare.
Theksojnë se kryeministri Mickoski deklaroi në një paraqitje televizive se ky është informacion i klasifikuar që nuk mund të shpallet publikisht, ndërsa, siç thonë ata, tani po dalin pretendime se "shërbimet e huaja" kanë paraqitur paralajmërime një vit më parë, dhe një vlerësim formal sigurie nga NSA dhe Ministria e Brendshme nuk është përgatitur.
“Cilat janë këto shërbime të huaja? Dhe nëse nuk ka vlerësim sigurie nga ASK dhe Ministria e Brendshme, mbi çfarë baze mori vendim Prokuroria për arrest shtëpiak? Nëse nuk ka vlerësim, si pretendohet atëherë se është klasifikuar?”, pyet LSDM.
Sipas partisë opozitare, deklaratat kontradiktore rreth ekzistencës së një vlerësimi sigurie - që ka pasur, pastaj nuk ka pasur, përfaqësojnë konfirmim shtesë se çështja ishte e parapërgatitur dhe e inskenuar.
LSDM vlerëson se e gjithë situata minon besueshmërinë e institucioneve dhe thellon mosbesimin në sistemin e drejtësisë, duke kërkuar transparencë të plotë dhe përgjigje të qarta mbi bazën mbi të cilën është marrë vendimi për arrest shtëpiak.