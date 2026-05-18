Filkov: Ligjit për konfiskimin e pronës i nevojitet rregullim më i saktë
Ministria e Drejtësisë sot organizoi një debat publik ekspertësh mbi Projektligjin për konfiskimin e pronës në procedurat civile, me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të institucioneve gjyqësore, gjyqtarëve, prokurorëve publikë, prokurorëve shtetërorë, profesorëve, ekspertëve dhe përfaqësuesve të bashkësisë ndërkombëtare.
Filkov theksoi se zgjidhja ligjore e propozuar përfaqëson një hap të rëndësishëm në forcimin e sundimit të ligjit, luftën kundër krimit dhe korrupsionit dhe mbrojtjen e interesit publik.
Ministri kujtoi se në mars të vitit 2024 u miratua Ligji i parë për Konfiskimin e pronës në procedurat civile, me të cilin Republika e Maqedonisë filloi të krijojë një mekanizëm modern për konfiskimin e pronës për të cilën ekziston dyshim i arsyeshëm se është fituar nga burime të paligjshme, pavarësisht nga rezultati i procedurës penale.
"Përmes analizës së dispozitave ekzistuese ligjore dhe konsultimeve me bashkësinë profesionale dhe akademike, institucionet dhe partnerët ndërkombëtarë, u identifikuan nevojat për rregullim më të saktë dhe më të qartë të disa çështjeve, me qëllim krijimin e një sistemi funksional dhe ligjërisht të qëndrueshëm", tha Filkov.
Ai theksoi se Projektligji i ri parashikon specifikimin e kushteve për fillimin e procedurës, përcaktimin e qartë të kompetencave të institucioneve, krijimin e mekanizmave për analizën financiare dhe përcaktimin e disproporcionit midis pronës dhe të ardhurave të ligjshme, rregullimin e masave për sigurimin e pronës, si dhe mbrojtjen e të drejtave të personave të prekur dhe të ndërgjegjshëm./Telegrafi/