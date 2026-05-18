"Gjuha shqipe amanet" - Studentët në Shkup kërkojnë dorëheqjen e ministrit të Drejtësisë
Mijëra studentë shqiptarë janë mbledhur në Shkup të Maqedonisë së Veriut për protestën e tyre për gjuhën shqipe.
Të grumbulluar në Shkup, studentëve shqiptarë në RMV i janë bashkuar edhe ata nga Kosova e Shqipëria, por këta të fundit janë ndaluar nga policia dhe janë kontrolluar një nga një dhe për momentin nuk janë bashkangjitur në protestë.
Mevlan Ademi: Policia ka ndaluar studentët nga Tirana dhe i kontrollon një nga një, nisja e protestës po vonohet
Me thirrje "Gjuha shqipe nuk negociohet", "Gjuha shqipe amanet", dhe "Fillkov dorëheqje", studentët protestat i nisën nga Ura e Gurit duke marshuar drejt Ministrisë së Drejtësisë.