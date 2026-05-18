Mevlan Ademi: Policia ka ndaluar studentët nga Tirana dhe i kontrollon një nga një, nisja e protestës po vonohet
Organizatori i protestave të studentëve në Shkup, Mevlan Ademi, tha se nisja e protestave po vonohet për shkak se studentët nga Tirana janë ndaluar nga policia dhe po kontrollohen një nga një.
"Protesta pritet të fillojë në çdo moment, por policia ka ndaluar studentët nga Tirana dhe po kontrollon një nga një. Edhe studentët nga Tetova dhe Kumanova janë ndaluar nëpër pika pagesore", tha Ademi.
Mijëra student shqiptarë janë mbledhur në në Maqedoninë e Veriut për protestën e tyre për gjuhën shqipe.
Të grumbulluar në Shkup, studentëve shqiptarë në RMV i janë bashkuar edhe ata nga Shqipëria e Kosova.