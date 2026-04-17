LSDM: A i ka përgatitur qeveria e Mickoskit dokumentet për ekstradimin e Gruevskit?
LSDM sot pyet qeverinë e udhëhequr nga Hristijan Mickoski se a i ka përgatitur dokumentacionin për ekstradimin e Nikolla Gruevskit.
"Ministria e Drejtësisë njoftoi disa ditë më parë se do të kërkojë të gjitha të dhënat nga autoritetet kompetente gjyqësore dhe prokuroritë për të gjitha rastet që lidhen me Nikolla Gruevskin dhe se do të "veprojë në përputhje me rregulloret pozitive ligjore.
Sa larg është procedura?
A i ka përgatitur qeveria e Mickoskit dokumentet? A është paraqitur një kërkesë për ekstradimin e Gruevskit?
Ndërsa institucionet në Maqedoni po "mbledhin dokumente", vendet e tjera tashmë po veprojnë.
Pas njoftimeve të Peter Magyar se nuk ka më mbrojtje për kriminelët në Hungari, Polonia nuk priti, por reagoi menjëherë dhe tashmë ka dërguar një kërkesë zyrtare për ekstradimin e politikanëve të saj.
Vetëm qeveria e udhëhequr nga Vanco Mihjalov i ri në VMRO, Hristijan Mickoski, ende nuk ka paraqitur një kërkesë për ekstradimin e Nikola Gruevskit.
Kjo do të thotë se Gruevskit po i fitohet kohë dhe po e zvarrit qëllimisht.
Gruevski nuk do të marrë azil në Turqi, por tashmë po negocion opsione të tjera, të tilla si Rusia dhe Bjellorusia. Në të njëjtën kohë, Siljanovska është në Turqi për të shpëtuar Mickoskin dhe Gruevskin.
Ky informacion hap një rrezik serioz - që Gruevski të shpëtojë përsëri nga drejtësia.
Në vend të veprimeve të menjëhershme, po dëshmojmë zvarritje të rrezikshme.
Padyshim, Mickoski po e ngadalëson me vetëdije procedurën, për të shmangur përgjegjësinë politike dhe turpin, duke lënë hapësirë për një arratisje të re.
Ministria e Drejtësisë, Qeveria, institucionet duhet të ndalojnë së llogarituri dhe të veprojnë menjëherë, për të kërkuar ekstradimin e Nikola Gruevskit në mënyrë që ai të përballet me drejtësinë", thuhet në kumtesën e sotme të LSDM-së./Telegrafi/